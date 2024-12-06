В Україні зростають зарплати — як це впливає на економіку

Гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Номінальні зарплати українців упродовж минулого року зросли на 22%. Внаслідок дефіциту кадрів роботодавці змушені підвищувати оплату праці, що створює додатковий тиск на економіку.

Про це розповів експерт ринку праці Сергій Марченко в інтерв'ю "Українському радіо".

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Детальніше про підвищення зарплат

Як пояснює експерт, у разі відсутності претендентів на вакантну посаду роботодавець змушений підвищувати заробітну плату.

"У нас є інфляційні процеси, знецінюється гривня, дорожчають продукти, але 22% зростання заробітних плат — це дуже високий показник. До повномасштабного вторгнення заробітні плати в середньому зростали на 6-7% на рік. Тобто зростання становить більш ніж утричі", — сказав Марченко.

Він зазначає, що, з одного боку, це дозволяє працівникам отримувати вищі доходи, але з іншого — створює додатковий тиск на економіку.

"Коли підприємство не виробляє більше, але змушене платити вищі заробітні плати, це призводить до складних наслідків у середньостроковому періоді. Однозначно частина бізнесу цього не витягне. Якщо ви бачите, що закрилося кафе або інше місце, де ви звикли бувати, це означає, що вони не змогли працювати", — пояснив експерт.

Він підкреслив, що попит на працівників залишається високим у всіх галузях, і роботодавці не лише підвищують зарплати, а й готові робити різні поступки, зокрема, пропонують можливість віддаленої роботи.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні вводиться військовий збір у розмірі 5% для частини громадян. Для ФОП цей збір збільшиться з 1 січня 2025 року, причому точний розмір залежатиме від обраної групи. Наприклад, при доході в 30 тисяч гривень сума збору може коливатися від 300 до 1 500 гривень.

Також ми повідомляли, що грошове забезпечення та додаткові виплати для українських військових залишаються незмінними. Проте підвищення зарплат захисникам цього року не передбачається.