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Зарплати українців зросли на 22% — експерт пояснив причини

6 грудня 2024 15:35
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
В Україні зростають зарплати — як це впливає на економіку
Гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Номінальні зарплати українців упродовж минулого року зросли на 22%. Внаслідок дефіциту кадрів роботодавці змушені підвищувати оплату праці, що створює додатковий тиск на економіку.

Про це розповів експерт ринку праці Сергій Марченко в інтерв'ю "Українському радіо".

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Як пояснює експерт, у разі відсутності претендентів на вакантну посаду роботодавець змушений підвищувати заробітну плату.

"У нас є інфляційні процеси, знецінюється гривня, дорожчають продукти, але 22% зростання заробітних плат — це дуже високий показник. До повномасштабного вторгнення заробітні плати в середньому зростали на 6-7% на рік. Тобто зростання становить більш ніж утричі", — сказав Марченко.

Він зазначає, що, з одного боку, це дозволяє працівникам отримувати вищі доходи, але з іншого — створює додатковий тиск на економіку.

"Коли підприємство не виробляє більше, але змушене платити вищі заробітні плати, це призводить до складних наслідків у середньостроковому періоді. Однозначно частина бізнесу цього не витягне. Якщо ви бачите, що закрилося кафе або інше місце, де ви звикли бувати, це означає, що вони не змогли працювати", — пояснив експерт.

Він підкреслив, що попит на працівників залишається високим у всіх галузях, і роботодавці не лише підвищують зарплати, а й готові робити різні поступки, зокрема, пропонують можливість віддаленої роботи.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні вводиться військовий збір у розмірі 5% для частини громадян. Для ФОП цей збір збільшиться з 1 січня 2025 року, причому точний розмір залежатиме від обраної групи. Наприклад, при доході в 30 тисяч гривень сума збору може коливатися від 300 до 1 500 гривень.

Також ми повідомляли, що грошове забезпечення та додаткові виплати для українських військових залишаються незмінними. Проте підвищення зарплат захисникам цього року не передбачається.

зарплати виплати робота гроші економіка ринок праці

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