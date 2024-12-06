В Украине растут зарплаты — как это влияет на экономику

Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Номинальные зарплаты украинцев в прошлом году выросли на 22%. В результате дефицита кадров работодатели вынуждены повышать оплату труда, что создает дополнительное давление на экономику.

Об этом рассказал эксперт рынка труда Сергей Марченко в интервью "Украинскому радио".

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Как объясняет эксперт, в случае отсутствия соискателей на вакантную должность работодатель вынужден повышать заработную плату.

"У нас есть инфляционные процессы, обесценивается гривна, дорожают продукты, но 22% роста заработных плат — это очень высокий показатель. До полномасштабного вторжения заработные платы в среднем росли на 6-7% в год. То есть рост составляет более чем в три раза", — сказал Марченко.

Он отмечает, что, с одной стороны, это позволяет работникам получать более высокие доходы, но с другой — создает дополнительное давление на экономику.

"Когда предприятие не производит больше, но вынуждено платить более высокие заработные платы, это приводит к сложным последствиям в среднесрочном периоде. Однозначно часть бизнеса этого не вытянет. Если вы видите, что закрылось кафе или другое место, где вы привыкли бывать, это значит, что они не смогли работать", — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что спрос на работников остается высоким во всех отраслях, и работодатели не только повышают зарплаты, но и готовы делать разные уступки, в частности, предлагают возможность удаленной работы.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 декабря 2024 г. в Украине вводится военный сбор в размере 5% для части граждан. Для ФЛП этот сбор увеличится с 1 января 2025 г., причем точный размер будет зависеть от выбранной группы. К примеру, при доходе в 30 тысяч гривен сумма сбора может колебаться от 300 до 1 500 гривен.

Также мы сообщали, что денежное довольствие и дополнительные выплаты для украинских военных остаются неизменными. Однако повышение зарплат защитникам в этом году не предполагается.