Сколько зарабатывают продавцы в 2024 году и какова средняя зарплата

Люди в очереди на кассу в супермаркете. Фото: УНИАН

Продавцы в Украине в 2024 году зарабатывают в среднем 19 тыс. грн. При этом на рынке труда по состоянию на конец декабря более 20 тысяч вакансий, в которых работодатели ищут продавцов.

Об этом свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua.

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В государственном бюджете на этот год власти предусмотрели средства для повышения минимальной зарплаты. Зарплатные изменения происходили дважды:

1 января зарплата украинцев выросла до 7,1 тыс. грн в месяц;

1 апреля — до 8 тыс.грн в месяц.

Соответственно, изменялись и зарплаты, которые получали продавцы. Так, по статистике, в начале года их средняя зарплата была на уровне 16 тыс. грн, однако уже в апреле уровень выплат вырос до 16,5 тыс. грн. В дальнейшем зарплата продавцов менялась следующим образом:

в мае — продавцам платили 16,5 тыс. грн

в июне — 17 тыс. грн;

в июле — 17,2 тыс. грн;

в августе — 17,5 тыс. грн;

в сентябре — 17,8 тыс. грн;

в октябре — 18,2 тыс. грн;

в ноябре — 18,5 тыс. грн;

в декабре — 19 тыс. грн.

Сколько платят продавцам в регионах

Наиболее высокооплачиваемыми являются продавцы, работающие в столице. Они ежемесячно получают по 22,3 тыс. грн. На 2,3 тыс. грн меньше получают продавцы во Львове.

По 19,5 тыс. грн платят гражданам, занятым продажами в Днепре и Одессе. В Харькове работники зарабатывают 17 тысяч гривен, а наименьшие выплаты – 16 тыс. грн. грн, платят в Запорожье.

Интересно, что среди продавцов есть и те, кто зарабатывает больше своих коллег в Киеве. Речь о гражданах, занимающихся продажами дистанционно. За свою работу они получают 23 тыс. грн.

Напомним, что в последний месяц 2024 года работодатели нуждаются в различных специалистах. Так, они не прочь трудоустраивать на предприятия пожилых людей.

Также редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, за какую работу гражданам предлагают 50 тыс. грн зарплаты. При этом работодатели не требуют от кандидатов опыта в определенной сфере.