Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow Бронювання від служби — що обов'язково мають знати роботодавці arrow

Бронювання від служби — що обов'язково мають знати роботодавці

15 грудня 2024 16:00
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Середня зарплата для бронювання працівників — у Мінекономіки пояснили, як рахувати
Працівники в офісі. Фото: Unsplash
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

З 1 грудня для приватних підприємств запрацював важливий критерій для бронювання чоловіків — нарахована середня зарплата на фірмах впродовж останнього календарного кварталу має становити 2,5 мінімальної зарплати. Також уряд встановив вимоги щодо зарплат, які отримують працівники підприємств та організацій.

Так, забронювати вдасться працівника, якому щомісяця виплачують 20 тисяч гривень. Тим часом у Міністерстві економіки в листі від 11 грудня №2704–25/89101–01 пояснили, як правильно визначати показник середньої зарплати. 

Читайте також:
  • Бронювання від служби — що обов'язково мають знати роботодавці - фото 1
    Як підприємства розраховувати середню зарплату для бронювання. Документ Мінекономіки
  • Бронювання від служби — що обов'язково мають знати роботодавці - фото 2
    Як підприємства розраховувати середню зарплату для бронювання. Документ Мінекономіки
1 / 2

У документі йдеться про те, що механізм визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для підтримки національної економіки та ЗСУ в умовах повномасштабної війни, регулюється Критеріями та порядком, затверджені урядом у січні 2023 року. На підставі цього рішення визначається перелік роботодавців для надання права на бронювання співробітників. 

Водночас у Мінекономіки пояснили, що розрахунок середньої заробітної плати потрібно здійснювати відповідно до даних єдиної звітності з ПДФО, військового збору та Єдиного соціального внесу, поділивши суми рядків:

  • 1.1 "суму нарахованої зарплати";
  • 1.3 "суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка відбувається завдяки коштам платників податків"; 
  • 1.4 "суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується з бюджету Пенсійного фонду України;
  • на рядок 105 "кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано зарплату".

Скільки треба заробляти, щоби бути заброньованим від армії 

Раніше юрист Владислав Лук’яненко пояснював, що отримати бронь зможуть ті українці, які щомісяця отримують по 20 тис.грн зарплати. При цьому громадянин має притримуватися ще декількох вимог, аби точно бути заброньованим. Наприклад: 

  • перебувати на військовому обліку;
  • мати актуальні військово-облікові дані;
  • працювати на критично важливому підприємстві.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи надається бронь обмежено придатним для служби в армії громадянам. Так, за словами юриста Владислава Дерія, таким українцям усе одно доведеться пройти ВЛК. 

Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як забронювати нових працівників на критичному підприємстві та що повинні врахувати роботодавці. 

Мінекономіки зарплати мінімальна зарплата бронювання війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:51 Хочуть гроші за зіпсутий товар — українцям пояснили, як бути

17:50 Чоловік фотографував блокпости ТЦК в Одесі — як покарали

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:20 Доведеться затриматись у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

17:10 Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

17:02 У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео

17:00 Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

16:41 У Сумах пролунав вибух

17:51 Хочуть гроші за зіпсутий товар — українцям пояснили, як бути

17:50 Чоловік фотографував блокпости ТЦК в Одесі — як покарали

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:20 Доведеться затриматись у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

17:10 Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

17:02 У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео

17:00 Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

16:41 У Сумах пролунав вибух

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК