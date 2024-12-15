Середня зарплата для бронювання працівників — у Мінекономіки пояснили, як рахувати

Працівники в офісі. Фото: Unsplash

З 1 грудня для приватних підприємств запрацював важливий критерій для бронювання чоловіків — нарахована середня зарплата на фірмах впродовж останнього календарного кварталу має становити 2,5 мінімальної зарплати. Також уряд встановив вимоги щодо зарплат, які отримують працівники підприємств та організацій.

Так, забронювати вдасться працівника, якому щомісяця виплачують 20 тисяч гривень. Тим часом у Міністерстві економіки в листі від 11 грудня №2704–25/89101–01 пояснили, як правильно визначати показник середньої зарплати.

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У документі йдеться про те, що механізм визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для підтримки національної економіки та ЗСУ в умовах повномасштабної війни, регулюється Критеріями та порядком, затверджені урядом у січні 2023 року. На підставі цього рішення визначається перелік роботодавців для надання права на бронювання співробітників.

Водночас у Мінекономіки пояснили, що розрахунок середньої заробітної плати потрібно здійснювати відповідно до даних єдиної звітності з ПДФО, військового збору та Єдиного соціального внесу, поділивши суми рядків:

1.1 "суму нарахованої зарплати";

1.3 "суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка відбувається завдяки коштам платників податків";

1.4 "суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується з бюджету Пенсійного фонду України;

на рядок 105 "кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано зарплату".

Скільки треба заробляти, щоби бути заброньованим від армії

Раніше юрист Владислав Лук’яненко пояснював, що отримати бронь зможуть ті українці, які щомісяця отримують по 20 тис.грн зарплати. При цьому громадянин має притримуватися ще декількох вимог, аби точно бути заброньованим. Наприклад:

перебувати на військовому обліку;

мати актуальні військово-облікові дані;

працювати на критично важливому підприємстві.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи надається бронь обмежено придатним для служби в армії громадянам. Так, за словами юриста Владислава Дерія, таким українцям усе одно доведеться пройти ВЛК.

Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як забронювати нових працівників на критичному підприємстві та що повинні врахувати роботодавці.