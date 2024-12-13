Бронювання від мобілізації — скільки потрібно заробляти

Військовозобов'язаний у військкоматі. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook

В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних. Працівник має відповідати низці критеріїв.

Про це повідомив Владислав Лук’яненко в коментарі виданню "Фокус".

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Для отримання броні працівник має відповідати низці критеріїв, зокрема отримувати зарплату не менше 20 тисяч гривень на місяць.

За словами юриста військовозобов’язаний повинен:

• перебувати на військовому обліку;

• мати актуальні військово-облікові дані;

• працювати на критично важливому підприємстві.

Бронювання тепер оформлюється через портал "Дія" в електронному форматі. У разі відповідності всім вимогам, переведення на спеціальний військовий облік у реєстрі "Оберіг" здійснюється автоматично протягом 72 годин після подання списків.

Лук’яненко зазначив, що відстрочка діє максимум 12 місяців і прив’язана до терміну бронювання.

Раніше ми повідомляли раніше про те, чому навіть під час дії бронювання треба з’явитися до ТЦК.

Також ми писали про те, чи потрібна ВЛК у процесі оформлення бронювання.