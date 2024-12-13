Бронирование от мобилизации — сколько нужно зарабатывать

Адвокат сказал, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить бронь
В Украине обновили правила бронирования военнообязанных. Работник должен соответствовать ряду критериев.
Об этом сообщил Владислав Лукьяненко в комментарии "Фокусу".
Сколько нужно зарабатывать
Для получения брони работник должен соответствовать ряду критериев, в том числе получать зарплату не менее 20 тысяч гривен в месяц.
По словам юриста, военнообязанный должен:
• состоять на воинском учете;
• иметь актуальные военно-учетные данные;
• работать на критически важном предприятии.
Бронирование теперь оформляется через портал "Дія" в электронном формате. В случае соответствия всем требованиям перевод на специальный воинский учет в реестре "Оберіг" осуществляется автоматически в течение 72 часов после предоставления списков.
Лукьяненко отметил, что отсрочка действует максимум 12 месяцев и привязана к сроку бронирования.
Ранее мы сообщали ранее о том, почему даже во время бронирования нужно явиться в ТЦК.
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