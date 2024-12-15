Средняя зарплата для бронирования работников – в Минэкономики объяснили, как считать

Работники в офисе. Фото: Unsplash

С 1 декабря для частных предприятий заработал важный критерий для бронирования мужчин — начисленная средняя зарплата на фирмах за последний календарный квартал должна составлять 2,5 минимальной зарплаты. Также правительство установило требования по зарплатам, которые получают работники предприятий и организаций.

Так, забронировать удастся работника, которому ежемесячно выплачивают 20 тысяч гривен. Между тем, в Министерстве экономики в письме от 11 декабря №2704–25/89101–01 объяснили, как правильно определять показатель средней зарплаты.

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В документе говорится, что механизм определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для поддержки национальной экономики и ВСУ в условиях полномасштабной войны, регулируется Критериями и порядком, утвержденные правительством в январе 2023 года. На основании этого решения определяется список работодателей для предоставления права на бронирование сотрудников.

В то же время в Минэкономики пояснили, что расчет средней заработной платы нужно производить в соответствии с данными единой отчетности по НДФЛ, военному сбору и Единому социальному взносу, разделив суммы строк:

1.1 "сумму начисленной зарплаты";

1.3 "сумму оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности, которая происходит благодаря средствам налогоплательщиков";

1.4" сумму пособия по временной нетрудоспособности, которая выплачивается из бюджета Пенсионного фонда Украины;

на строку 105 "количество застрахованных лиц в отчетном периоде, которым начислена зарплата".

Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть забронированным от армии

Ранее юрист Владислав Лукьяненко объяснял, что получить бронь смогут украинцы, которые ежемесячно получают по 20 тыс. грн зарплаты. При этом гражданин должен придерживаться еще нескольких требований, чтобы быть точно забронированным. Например:

состоять на военном учете;

иметь актуальные военно-учетные данные;

работать на критически важном предприятии

Напомним, ранее мы объясняли, предоставляется ли бронь ограниченно пригодным для службы в армии гражданам. Так, по словам юриста Владислава Дерия, таким украинским все равно придется пройти ВЛК.

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как забронировать новых работников на критическом предприятии и что должны учесть работодатели.