Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рынок труда arrow Бронирование от службы — что должны знать работодатели arrow

Бронирование от службы — что должны знать работодатели

15 декабря 2024 16:00
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Средняя зарплата для бронирования работников – в Минэкономики объяснили, как считать
Работники в офисе. Фото: Unsplash
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

С 1 декабря для частных предприятий заработал важный критерий для бронирования мужчин — начисленная средняя зарплата на фирмах за последний календарный квартал должна составлять 2,5 минимальной зарплаты. Также правительство установило требования по зарплатам, которые получают работники предприятий и организаций.

Так, забронировать удастся работника, которому ежемесячно выплачивают 20 тысяч гривен. Между тем, в Министерстве экономики в письме от 11 декабря №2704–25/89101–01 объяснили, как правильно определять показатель средней зарплаты.

Читайте также:
  • Бронирование от службы - что обязательно должны знать работодатели - фото 1
    Как компании рассчитывать среднюю зарплату для бронирования. Документ Минэкономики
  • Бронирование от службы - что обязательно должны знать работодатели - фото 2
    Как компании рассчитывать среднюю зарплату для бронирования. Документ Минэкономики
1/22

В документе говорится, что механизм определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для поддержки национальной экономики и ВСУ в условиях полномасштабной войны, регулируется Критериями и порядком, утвержденные правительством в январе 2023 года. На основании этого решения определяется список работодателей для предоставления права на бронирование сотрудников.

В то же время в Минэкономики пояснили, что расчет средней заработной платы нужно производить в соответствии с данными единой отчетности по НДФЛ, военному сбору и Единому социальному взносу, разделив суммы строк:

  • 1.1 "сумму начисленной зарплаты";
  • 1.3 "сумму оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности, которая происходит благодаря средствам налогоплательщиков";
  • 1.4" сумму пособия по временной нетрудоспособности, которая выплачивается из бюджета Пенсионного фонда Украины;
  • на строку 105 "количество застрахованных лиц в отчетном периоде, которым начислена зарплата".

Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть забронированным от армии

Ранее юрист Владислав Лукьяненко объяснял, что получить бронь смогут украинцы, которые ежемесячно получают по 20 тыс. грн зарплаты. При этом гражданин должен придерживаться еще нескольких требований, чтобы быть точно забронированным. Например:

  • состоять на военном учете;
  • иметь актуальные военно-учетные данные;
  • работать на критически важном предприятии

Напомним, ранее мы объясняли, предоставляется ли бронь ограниченно пригодным для службы в армии гражданам. Так, по словам юриста Владислава Дерия, таким украинским все равно придется пройти ВЛК.

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как забронировать новых работников на критическом предприятии и что должны учесть работодатели.

Минэкономики зарплаты минимальная зарплата бронирование война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:20 Придется задержаться в пути — пробки на трассе Одесса-Рени

17:10 Укрзализныця приостановила ряд поездов — альтернативные маршруты

17:02 В России взорвали железнодорожное полотно — ГУР показало видео

17:00 Ураган и холод — погода в Одессе на завтра

16:41 В Сумах раздался взрыв

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

16:30 На главной улице Одессы призвали не забывать о пленных

16:30 ВСУ выбили РФ из Колесниковского леса на Харьковщине, — DeepState

16:18 Маркарова пожаловалась на атаку пранкеров в соцсетях — детали

16:15 Лучше сидеть дома — во Львове завтра резко изменится погода

16:00 Бронирование от службы — что должны знать работодатели

17:20 Придется задержаться в пути — пробки на трассе Одесса-Рени

17:10 Укрзализныця приостановила ряд поездов — альтернативные маршруты

17:02 В России взорвали железнодорожное полотно — ГУР показало видео

17:00 Ураган и холод — погода в Одессе на завтра

16:41 В Сумах раздался взрыв

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

16:30 На главной улице Одессы призвали не забывать о пленных

16:30 ВСУ выбили РФ из Колесниковского леса на Харьковщине, — DeepState

16:18 Маркарова пожаловалась на атаку пранкеров в соцсетях — детали

16:15 Лучше сидеть дома — во Львове завтра резко изменится погода

16:00 Бронирование от службы — что должны знать работодатели

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК