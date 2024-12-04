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У працівника немає статусу в Резерв+ про бронювання — як діяти

4 грудня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Резерв+ не показує статус про бронювання — що робити
Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Деякі категорії громадян України можуть отримати бронювання від мобілізації, якщо вони працюють на критичному підприємстві, що своєю чергою дотримується критеріїв. Проте, бувають випадки, коли роботодавець подав дані про працівника до територіального центру комплектування, а у працівника в застосунку Резерв+ так і не з'явився статус про бронь.

Як діяти в такій ситуації пояснив адвокат Юрій Айвазян.

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Що робити, якщо відмітка про бронь не з'явилась в Резерв+

Якщо роботодавець відправив пакет документів щодо працівника до відповідного ТЦК, але через тиждень відмітка в Резерв+ про бронювання так і з'явилась, то варто врахувати кілька нюансів.

Зокрема, ТЦК має зарахувати працівника на спеціальний облік впродовж п'яти днів після того, як роботодавець направив документи про бронювання. 

Щоб виправити неточність, потрібно з'явитися до ТЦК та попросити внести дані до реєстру про бронювання. 

Крім того, можна зробити це і без візиту в територіальний центр комплектування — громадяни мають право направити Укрпоштою рекомендований лист-заяву з проханням внести такі дані.

Як написати рекомендований лист

Рекомендований лист до територіального центру комплектування — є офіційним документом, що використовується для передачі інформації, прохань або звернень щодо військової служби. Щоб уникнути помилок і забезпечити належний розгляд, важливо правильно його оформити.

Насамперед у шапці листа зазначається, кому адресується документ: прізвище, ім’я, по батькові керівника ТЦК, а також його посада. Далі вказується особа, яка подає лист, разом із її контактними даними.

Основний текст повинен містити суть звернення, наприклад, прохання про переведення, надання документів чи уточнення статусу. Лист слід писати офіційною мовою, уникати емоційних виразів і чітко аргументувати свою позицію.

Наприкінці документу потрібно поставити дату, підпис та, за необхідності, додати копії документів, що підтверджують обґрунтованість звернення. Готовий лист рекомендується подавати особисто або надсилати через пошту з повідомленням про вручення для гарантії його отримання.

Нагадаємо, юристи пояснили, які штрафи можливі, якщо у громадянина змінилось місце роботи чи адреса проживання, а він не оновив такі дані в ТЦК. 

Також юристи роз'яснили порядок дій, якщо в ТЦК довго не відповідають на лист-запит від громадянина. 

мобілізація працівники бронювання ТЦК та СП роботодавці Бронь від мобілізації

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