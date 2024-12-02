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ТЦК не відповідає на лист-запит — як діяти та куди звертатися

2 грудня 2024 12:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК ігнорує лист-запит — що робити
Працівники ТЦК. Фото: ХОТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не відповідає на лист-запит або заяву на відстрочку, виникає ситуація, що потребує чітких і послідовних дій. Такі випадки стали поширеними в умовах сучасного стану України, де державні установи часто перевантажені.

Як діяти у випадках, коли ТЦК та СП не реагує на лист-запит, пояснили юристи Isenin.

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Що робити у разі ігнорування з боку ТЦК у розгляді листа-звернення

Законодавство визначає терміни для надання відповідей: загалом це 30 днів згідно із Законом України "Про звернення громадян", а в окремих випадках цей термін може бути продовжений до 45 днів з попереднім повідомленням заявника. Однак за заявами на відстрочку термін розгляду скорочується до 7 календарних днів, якщо ситуація не потребує додаткових перевірок.

Якщо відповідь не надана вчасно, першим кроком має бути повторне звернення. Для цього важливо оформити запит у письмовій формі, додати всі необхідні документи та надіслати його рекомендованим листом через пошту з повідомленням про вручення.

Іншим ефективним варіантом є звернення до адвоката: на адвокатські запити державні органи зобов'язані відповідати протягом п'яти робочих днів.

Якщо ТЦК продовжує ігнорувати звернення, можна надіслати скаргу до Обласного ТЦК або до Міністерства оборони України.

Чи можна звернутися до ТЦК через електронну пошту

Звернення через електронну пошту також є можливим варіантом, але важливо використовувати офіційні адреси та зберігати підтвердження відправлення.

У разі тривалого ігнорування ви маєте право подати офіційну скаргу до омбудсмена або навіть до суду. Стаття 18 Закону України "Про звернення громадян" дозволяє оскаржити бездіяльність органів влади. Судовий позов є крайнім заходом, але часто виявляється ефективним для захисту прав.

Як правильно формувати запит до ТЦК

Задля уникнення затримок і забезпечення коректного розгляду звернення варто постаратися, щоб запит був чітким і добре структурованим. 

Формулюйте звернення чітко, зосереджуючись на конкретних деталях, та уникайте надто загальних висловлювань. Обов’язково додавайте копії документів, які підтверджують ваші права або обґрунтовують потребу в запиті. Також не забудьте залишити актуальну контактну інформацію, щоб співробітники ТЦК могли швидко вийти на зв’язок.

Всі ваші звернення слід належним чином фіксувати та зберігати копії поданих документів. Це може стати важливим доказом під час судового розгляду чи вирішення юридичних питань.

Нагадаємо, юрист пояснив, як оформити відстрочку, якщо у базі зберігаються застарілі дані про громадянина та чи потрібно одразу оплачувати штраф. 

Також є чіткий порядок дій у випадку, коли в ТЦК та СП практично з порогу відмовляють у наданні відстрочки від мобілізації. Наскільки це законно та куди звертатися у таких випадках?

лист мобілізація документи звернення ТЦК та СП адвокат

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