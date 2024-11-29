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Видача повісток у поїзді — що обов'язково має зробити ТЦК

29 листопада 2024 22:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістка у поїзді — які права є працівників ТЦК та СП
Перевірка документів у поїзді. Фото: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Працівники ТЦК мають право вручати повістки у громадських місцях. Відомо, що раніше проводилися рейди на вулицях, під час музичних концертів та інших масових заходів. Щодо залізничних вокзалів, під час воєнного стану там діє посилена охорона, проводяться додаткові перевірки багажу та документів правоохоронними органами.

Адвокати дали відповідь Новини.LIVE, чи можуть працівники ТЦК вручати повістки чоловікам не лише на залізничних вокзалах, а і в самому потязі під час його руху. 

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Чи можуть працівники ТЦК та СП видавати повістки у потязі під час руху

"Так, звісно, можуть роздавати повістки в потязі. Адже повістки можуть вручатися цілодобово за адресою проживання громадянина, на місці роботи, в громадському місці тощо. В свою чергу, особа зобов’язана з’явитися за повісткою у терміни, встановлені законодавством", — повідомив Новини.LIVE юрист АО Verity Group Владислав Лук'яненко. 

Які правила мають бути дотримані при оформленні повістки

Процедура формування повістки для конкретної особи передбачає кілька етапів.

Повістка може бути створена за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У цьому випадку керівник ТЦК та СП або відповідного відділу накладає на неї кваліфікований електронний підпис у день формування.

Повістка також може бути оформлена вручну на спеціальному бланку, який заповнює представник ТЦК та СП. У такому випадку керівник ТЦК та СП або його відділу засвідчує її власним підписом та гербовою печаткою.

Кожна повістка отримує реєстраційний номер, який обов'язково фіксується у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

В яких місцях працівники ТЦК та СП мають право вручати повістки

Юристи пояснили, що законне вручення повістки може відбуватися в різних місцях: 

  • за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, 
  • за адресою роботи або навчання; 
  • у громадських місцях, громадських спорудах, місцях масового скупчення людей;
  • на пунктах пропуску (блок-постах); 
  • на пунктах пропуску через державний кордон України, 
  • у транспорті тощо.

"Повістка може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання (тобто з 18 липня 2024 року)", — додала адвокат Даніель. 

Нагадаємо, військові пояснили, що робити, якщо на адресу надійшла повістка поштою.

Також представники ТЦК пояснили, як каратимуть тих, хто не з'явився до територіальних центрів комплектування за повісткою.

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