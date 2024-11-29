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Выдача повесток в поезде — что обязательно должен сделать ТЦК

29 ноября 2024 22:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестка в поезде — какие права работников ТЦК и СП
Проверка документов в поезде. Фото: ГПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Работники ТЦК имеют право вручать повестки в общественных местах. Известно, что ранее проводились рейды на улицах, во время музыкальных концертов и других массовых мероприятий.

Адвокаты ответили Новини.LIVE, могут ли работники ТЦК вручать повестки мужчинам не только на железнодорожных вокзалах, но и в самом поезде во время его движения.

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"Да, конечно, могут раздавать повестки в поезде. Ведь повестки могут вручаться круглосуточно по адресу проживания гражданина, на месте работы, в общественном месте и т.д. В свою очередь, лицо обязано явиться за повесткой в сроки, установленные законодательством", — сообщил Новини.LIVE юрист АО Verity Group Владислав Лукьяненко.

Какие правила должны соблюдаться при оформлении повестки

Процедура формирования повестки для конкретной личности предполагает несколько этапов.

Повестка может быть создана с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Повестка также может быть оформлена вручную на специальном бланке, заполняемом представителем ТЦК и СП.

Каждая повестка получает регистрационный номер, который обязательно фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В каких местах работники ТЦК и СП имеют право вручать повестки

Юристы объяснили, что законное вручение повестки может происходить в разных местах:

  • по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства,
  • по адресу работы или обучение;
  • в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей;
  • на пунктах пропуска (блок-постах);
  • на пунктах пропуска через государственную границу Украины,
  • в транспорте и т.д.

"Повестка может быть направлена средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес его места жительства по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства (т.е. с 18 июля 2024 года)" , — добавила адвокат Даниэль.

Напомним, военные объяснили, что делать, если по адресу поступила повестка по почте.

Также представители ТЦК объяснили, как будут наказывать тех, кто не явился в территориальные центры комплектования по повестке.

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