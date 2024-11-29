Подача документів на відстрочку — що робити якщо в ТЦК відмовили

Жінка подає документи у Центр рекрутингу. Фото ілюстративне: Центр рекрутингу української арміх

Окремі категорії громадян України мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Для цього необхідно надати територіальному центру комплектування документи, які підтверджують це право. Але що робити, якщо у ТЦК відмовляють у наданні відстрочки без належного розгляду поданих документів?

Про порядок дій та правомірність таких дій читайте далі на Новини.LIVE.

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Хто в ТЦК вирішує, чи надавати відстрочку військовозобов'язаному

Згідно із постановою Кабміну, у ТЦК працює спеціальна комісія, яка має повноваження вирішувати щодо надання дозволу або відмови у оформленні відстрочки.

Ця комісія складається з:

керівника відповідного відділу ТЦК;

представників підрозділів освіти та науки, охорони здоров’я;

соціального захисту населення;

служби у справах дітей або ЦНАПу районної або міської держадміністрації.

Зазначимо, що склад комісії для розгляду може варіюватися залежно від того, які підстави називає військовозобов'язаний.

Які терміни та порядок розгляду заяви на відстрочку

Комісія зобов’язана розглянути заяву про відстрочку протягом семи днів з моменту її подачі. Після ухвалення рішення військовозобов’язаного повідомлять про результат телефоном.

У разі позитивного рішення можна отримати витяг, завірений підписом і печаткою керівника ТЦК, який підтверджує надану відстрочку.

Згодом інформація про новий статус буде відображена в електронному військово-обліковому документі в системі Резерв+.

У ТЦК відмовили в прийомі документів на відстрочку — що робити

У випадку, коли військовозобов'язаному відмовляють в оформленні відстрочки ще до розгляду його документів, це є грубим порушенням закону.

Рішення про надання або відмову у відстрочці має право ухвалювати виключно комісія. Працівники ТЦК можуть повідомити про проблеми з документами чи їх неповний перелік, але категорична відмова у прийнятті заяви на відстрочку є неправомірною

Куди звертатися зі скаргою на роботу ТЦК

Дії працівників районного ТЦК можна оскаржити, звернувшись до обласного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або шляхом подання позову до суду. У скарзі важливо зазначити, що відмова у розгляді заяви на відстрочку не передбачена чинним законодавством.

Також військовозобов’язаний має право оскаржити у суді рішення комісії, якщо вважає його необґрунтованим.

Нагадаємо, Кабмін затвердив нові правила бронювання від мобілізації, що своєю чергою вплине на тривалість оформлених раніше відстрочок.

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