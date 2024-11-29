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ТЦК отказался брать документы на отсрочку — как действовать

29 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Подача документов на отсрочку — что делать, если в ТЦК отказали
Женщина представляет документы в Центр рекрутинга. Фото иллюстративное: Центр рекрутинга украинской армии
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Отдельные категории граждан Украины имеют право оформления отсрочки от мобилизации. Для этого необходимо предоставить территориальному центру комплектования документы, подтверждающие это право. Но что делать, если в ТЦК отказывают в предоставлении отсрочки без рассмотрения поданных документов?

О порядке и правомерности таких действий читайте дальше на Новини.LIVE.

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Кто в ТЦК решает предоставлять ли отсрочку военнообязанному

Согласно постановлению Кабмина, в ТЦК работает специальная комиссия, которая имеет полномочия решать по предоставлению разрешения или отказу в оформлении отсрочки.

Эта комиссия состоит из:

  • руководителя соответствующего отдела ТЦК;
  • представителей подразделений образования и науки, здравоохранения;
  • социальной защиты населения;
  • службы по делам детей или ЦПАП районной или городской госадминистрации.

Отметим, что состав комиссии для разбирательства может варьироваться в зависимости от того, какие основания называет военнообязанный.

Какие сроки и порядок рассмотрения заявления на отсрочку

Комиссия обязана рассмотреть заявление об отсрочке в течение семи дней с момента его подачи. После принятия решения военнообязанного сообщат о результате по телефону.

В случае положительного решения можно получить выписку, заверенную подписью и печатью руководителя ТЦК, подтверждающего предоставленную отсрочку.

Впоследствии, информация о новом статусе будет отражена в электронном военно-учетном документе в системе Резерв+.

В ТЦК отказали в приеме документов на отсрочку – что делать

В случае, когда военнообязанному отказывают в оформлении отсрочки еще до рассмотрения его документов, это грубое нарушение закона.

Решение о предоставлении или отказе в отсрочке имеет право принимать исключительно комиссия. Работники ТЦК могут сообщить о проблемах с документами или их неполном перечне, но категорический отказ в принятии заявления на отсрочку неправомерен

Куда обращаться с жалобой на работу ТЦК

Действия работников районного ТЦК можно обжаловать, обратившись в областной или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки, или путем подачи иска в суд. В жалобе важно отметить, что отказ в рассмотрении заявления на отсрочку не предусмотрен действующим законодательством.

Также военнообязанный имеет право обжаловать в суде решение комиссии, если считать его необоснованным.

Напомним, Кабмин утвердил новые правила бронирования от мобилизации, что в свою очередь повлияет на продолжительность оформленных ранее отсрочок.

Также мы писали о том, как оформить отсрочку удаленно и чем вообще отличается отсрочка от бронирования.

мобилизация документы отсрочка ТЦК и СП военно-учетный документ правонарушение

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