Подача документов на отсрочку — что делать, если в ТЦК отказали

ТЦК отказался брать документы на отсрочку — как действовать
Отдельные категории граждан Украины имеют право оформления отсрочки от мобилизации. Для этого необходимо предоставить территориальному центру комплектования документы, подтверждающие это право. Но что делать, если в ТЦК отказывают в предоставлении отсрочки без рассмотрения поданных документов?
О порядке и правомерности таких действий читайте дальше на Новини.LIVE.
Кто в ТЦК решает предоставлять ли отсрочку военнообязанному
Согласно постановлению Кабмина, в ТЦК работает специальная комиссия, которая имеет полномочия решать по предоставлению разрешения или отказу в оформлении отсрочки.
Эта комиссия состоит из:
- руководителя соответствующего отдела ТЦК;
- представителей подразделений образования и науки, здравоохранения;
- социальной защиты населения;
- службы по делам детей или ЦПАП районной или городской госадминистрации.
Отметим, что состав комиссии для разбирательства может варьироваться в зависимости от того, какие основания называет военнообязанный.
Какие сроки и порядок рассмотрения заявления на отсрочку
Комиссия обязана рассмотреть заявление об отсрочке в течение семи дней с момента его подачи. После принятия решения военнообязанного сообщат о результате по телефону.
В случае положительного решения можно получить выписку, заверенную подписью и печатью руководителя ТЦК, подтверждающего предоставленную отсрочку.
Впоследствии, информация о новом статусе будет отражена в электронном военно-учетном документе в системе Резерв+.
В ТЦК отказали в приеме документов на отсрочку – что делать
В случае, когда военнообязанному отказывают в оформлении отсрочки еще до рассмотрения его документов, это грубое нарушение закона.
Решение о предоставлении или отказе в отсрочке имеет право принимать исключительно комиссия. Работники ТЦК могут сообщить о проблемах с документами или их неполном перечне, но категорический отказ в принятии заявления на отсрочку неправомерен
Куда обращаться с жалобой на работу ТЦК
Действия работников районного ТЦК можно обжаловать, обратившись в областной или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки, или путем подачи иска в суд. В жалобе важно отметить, что отказ в рассмотрении заявления на отсрочку не предусмотрен действующим законодательством.
Также военнообязанный имеет право обжаловать в суде решение комиссии, если считать его необоснованным.
Напомним, Кабмин утвердил новые правила бронирования от мобилизации, что в свою очередь повлияет на продолжительность оформленных ранее отсрочок.
Также мы писали о том, как оформить отсрочку удаленно и чем вообще отличается отсрочка от бронирования.
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