Як оформити відстрочку від мобілізації онлайн в Україні — покрокова інструкція

Підписання документів. Фото ілюстративне: Одеський ТЦК та СП

В умовах воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати відстрочку від мобілізації через стан здоров’я або сімейні обставини. Завдяки цифровізації процесів, оформити таку відстрочку можна дистанційно — як через Резерв+, так і поштою.

Як дистанційно оформити відстрочку від мобілізації без візиту ТЦК — читайте на Новини.LIVE.

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Паспорт громадянина України

Ідентифікаційний код (РНОКПП)

Документи, що підтверджують право на відстрочку:

Для студентів: довідка з навчального закладу

Для багатодітних батьків: свідоцтва про народження дітей

Для осіб з інвалідністю: пенсійне посвідчення

Як оформити відстрочку дистанційно через Резерв+

Міністерство оборони України запустило в роботу мобільний застосунок "Резерв+", який дозволяє оформити відстрочку онлайн. Заззначимо, що з 20 листопада 2024 року через "Резерв+" можна оформити відстрочку для багатодітних батьків, які мають трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Завантажте застосунок "Резерв+" з AppStore або PlayMarket.

Авторизуйтеся за допомогою електронного підпису або BankID.

Заповніть необхідні форми та завантажте скан-копії документів, що підтверджують ваше право на відстрочку.

Надішліть запит на розгляд.

Система автоматично перевірить ваші дані, і у разі підтвердження відстрочка буде відображена в електронному військовому документі.

Як подати документи на відстрочку через пошту

Якщо ви не можете скористатися застосунком "Резерв+", можна подати документи до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) поштою.

Зберіть необхідні документи, що підтверджують ваше право на відстрочку.

Зробіть копії документів та засвідчіть їх у нотаріуса.

Напишіть заяву на ім'я голови комісії ТЦК з проханням надати відстрочку, вказавши підстави.

Надішліть пакет документів рекомендованим листом з описом вкладення та зворотним повідомленням про вручення на адресу відповідного ТЦК та СП.

Відповідно до законодавства, ТЦК та СП мають розглянути вашу заяву протягом п'яти робочих днів.

Після розгляду вашої заяви ви отримаєте підтвердження про надання відстрочки. Зберігайте цей документ разом із собою, щоб пред'явити його у разі необхідності.

Нагадаємо, юрист пояснив, як педагог, який працює на 0,75 ставки може отримати відстрочку від мобілізації та які документи потрібно принести.

Також асоціація адвокатів дала відповідь, чи може людина попросити адвоката подати документи на відстрочку замість неї.