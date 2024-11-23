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Робота педагогом на 0,75 ставки — як оформити в ТЦК відстрочку

23 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для педагогів — які документи потрібно подати в ТЦК
Працівники ТЦК. Фото: Звягельський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Педагогічні працівники в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації за певних умов. Зокрема, це стосується тих, хто працює на 0,75 ставки і вище. Які документи потрібно подати до ТЦК педагогу для оформлення відстрочки та що потрібно врахувати.

Про це розповів юрист Юрій Айвазян.

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Який закон регламентує право на відстрочку педагогам 

Стаття 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає чіткий перелік категорій осіб, які можуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації:

  • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;
  • наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
  • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;
  • професійної (професійно-технічної) освіти;
  • закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти;
  • наукових установах та організаціях;
  • закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки".

Відстрочка надається виключно на період дії воєнного стану та загальної мобілізації. Після завершення цього періоду відстрочка втрачає чинність.

Які документи потрібно подати до ТЦК педагогу на оформлення відстрочки

Коли у громадянина є всі підстави на отримання відстрочки, йому потрібно особисто подати на ім'я голови комісії районного чи міського ТЦК та СП або його відділу заяву за формою з додатку 4.

Крім того, до заяви додають документи чи засвідчені копії таких документів за порядком з переліком додатку 5. Заява військовозобов’язаного має бути обов'язково зареєстрована. 

Надалі до ТЦК та СП для оформлення відстрочки педагогу потрібно подати такі документи: 

  • Паспорт громадянина України.
  • Ідентифікаційний код.
  • Військовий квиток.
  • Довідку з місця роботи, яка підтверджує, що ви працюєте на повну ставку або не менше 0,75 ставки.
  • Характеристику педагогічної діяльності, що відображає вашу кваліфікацію та стаж роботи.
  • Диплом про освіту.
  • Заяву на ім'я керівника ТЦК та СП з проханням надати відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією.

Як довго розглядатимуть заяву на відстрочку педагогу

ТЦК та СП розглядає заяву протягом семи днів, але за потреби там можуть запитати про додаткові відомості від державних органів, що може вплинути на термін розгляду.

Після прийняття рішення ТЦК та СП повідомлять громадянина про надання або відмову у відстрочці засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою. Це має відбутися не пізніше наступного дня після ухвалення рішення. 

Нагадаємо, ми пояснювали хто може засвідчити копії документів до ТЦК та які нюанси треба врахувати.

Також юристи назвали шість ситуацій, коли роботодавцю та працівнику необхідно з'явитися до ТЦК та СП

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