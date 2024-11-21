Як засвідчити копії документів для ТЦК — хто може це зробити

Заповнення документів. Фото архівне ілюстративне: УНІАН

Під час подачі документів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) громадяни зобов'язані копії, проте, вони їх вірність до оригіналу має бути засвідчена. Хто має право засвідчувати копії та чи може це громадянин робити самостійно?

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Хто може засвідчити копії документів для ТЦК

Згідно з українським законодавством, підприємства, установи та організації мають право засвідчувати копії документів, які вони видали, якщо ці документи стосуються прав та законних інтересів громадян. Такі копії засвідчуються підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою установи.

Наприклад, копії свідоцтв про народження, видані органами РАЦС, можуть бути засвідчені цими ж органами. Крім того, адвокати мають право засвідчувати вірність копій документів у справах, які вони ведуть.

Однак, якщо документ потребує нотаріального засвідчення за законом або якщо у вашому населеному пункті немає установи, яка може засвідчити копію, тоді необхідно звернутися до нотаріуса. Рекомендується уточнити вимоги щодо засвідчення конкретних документів безпосередньо в ТЦК та СП, куди ви плануєте їх подавати.

Засвідчуючи вірність копій документів, нотаріус в обов’язковому порядку встановлює особу громадянина, який до нього звернувся. Для встановлення особи можна використати паспорт, службові посвідчення, посвідчення водія, особи моряка, інваліда тощо.

Чи можна самостійно завірити копії для ТЦК

Деякі документи для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можна засвідчити без звернення до нотаріуса.

Законодавство України не встановлює чітких вимог щодо засвідчення копій документів фізичними особами. Рекомендується на таких копіях проставляти:

відмітку "Згідно з оригіналом";

особистий підпис особи, яка засвідчує копію;

ініціали та прізвище;

дату засвідчення копії.

Важливо! Перед поданням документів до ТЦК та СП рекомендується уточнити, чи приймають вони самозасвідчені копії, оскільки вимоги можуть відрізнятися залежно від конкретного центру. Такий підхід підтверджує відповідність копії оригіналу та готовність громадянина надати оригінал для перевірки за потреби.

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