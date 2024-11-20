Характеристика безробітного військовозобовʼязаного для ТЦК — де брати та як оформити

Громадянин підписує документ. Фото: Суспільне

Юнаки, які досягли 17-річного віку, зобов'язані отримати приписне свідоцтво, який засвідчує те, що громадянин перебуває на обліку. В процесі подачі документів у хлопців в ТЦК та СП можуть запросити характеристику з місця роботи. Проте, не всі юнаки мають роботу у такому віці.

Юристи порталу Юристи.UA пояснили де взяти характеристику для ТЦК безробітним особам.

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Що таке приписне посвідчення

Приписне свідоцтво (або приписне посвідчення) — це документ, який видається юнакам віком 16–17 років після проходження первинного обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, раніше відомий як військкомат). Цей документ підтверджує, що громадянин поставлений на військовий облік як потенційний призовник.

Посвідчення про приписку — документ, який видається громадянам України, приписаним до призовних дільниць.

Приписка чоловіків до призовних дільниць проводиться для взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. До призовних дільниць щороку протягом січня — березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років.

В Україні органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, а також заклади освіти щорічно мають подавати до відповідних ТЦК та СП списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Які документи потрібні для отримання приписного

паспорт або свідоцтво про народження;

копія атестата, диплома, свідоцтва чи довідка про освіту;

довідка з місця роботи або навчання із зазначенням посади, фаху, з якого часу працює (для тих, хто навчається — курс або клас);

характеристика з місця роботи або навчання;

чотири фотографії розміром 3×4 см;

посвідчення і довідки про складання спортивних розрядів;

посвідчення водія;

довідка про середній заробіток.

Що робити якщо громадянину нема звідки взяти характеристику для ТЦК

Якщо майбутній призовник не працює і не навчається, він має право отримати характеристику з останнього місця навчання для подання до ТЦК. Він також може повідомити територіальний центр комплектування про неможливість надати характеристику.

Не всі громадяни у віці 16-17 років продовжують навчання після 9 класів. Один із таких потенційних призовників запитав, що робити у випадку необхідності надати характеристику з місця навчання.

Два можливі варіанти вирішення ситуації з характеристикою:

"Ви можете повідомити ТЦК про те, що не маєте можливості надати характеристику, оскільки не навчаєтесь у закладі освіти", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Інший варіант запропонував юрист Євген Александрович: "Можете отримати характеристику з останнього місця навчання".

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