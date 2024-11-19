Граничний вік мобілізації — коли ТЦК не має права поновлювати на облік

Військовозобов'язані чоловіки. Фото: Третій відділ Стрийського РТЦК та СП

Юристи вказують на випадки, коли ТЦК та СП поновлює на облік чоловіків, які до 22 липня 2014 року були виключені з нього через досягнення граничного віку мобілізації. Це суперечить закону та є грубим порушенням, проте, є випадки, коли навіть суди не допоможуть оскаржити таке рішення.

Про нюанси граничного віку мобілізації та поновлення на облік розповіли юристи 7eminar.

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Юристи вказали за приклад випадок, коли чоловіки до 2014 року, які були виключені з військового обліку через досягнення граничного віку перебування в запасі та мали відмітку від ТЦК про це у військовому квитку або в обліковій картці, отримали повторну вимогу від територіальних центрів комплектування встати на облік або ж автоматично це роблять. Таким чином чоловіки підпадали під мобілізацію, оскільки вони не досягли 60-річного віку, а кілька років раніше граничний вік був значно нижчим.

Законознавці вказують, що стаття 37 Закону України №2232-XII "Про військовий обов`язок і військову службу" вказує, що виключенню з військового обліку підлягають громадяни, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Попри це, стаття 28 цього ж закону, яка була чинною до 27 березня 2014 року визначала, що граничний вік перебування у запасі на той час був такий:

для осіб рядового складу — до 40 років;

для сержантського і старшинського складу — до 45 років;

для молодшого офіцерського складу — до 45 років.

Відтак, чоловіки, які відслужили строкову службу та отримали військове звання рядовий, сержант чи старшина, мали бути виключені з військового обліку, коли їм виповнилось 40 та 45 років.

А вже у період з 27 березня 2014 року по 22 липня 2014 року граничний вік становив 50 років для військових рядового, сержантського та старшинського складу. Однак, з 22 липня 2014 року до вказаного закону внесли правки, які передбачали, що граничний встановлений на рівні 60 років

Відтак, в ТЦК виникли прецеденти, коли чоловіки, які до 22 липня 2014 року були виключені з обліку та наразі досі не досягли 60-річного віку, знову підлягають поновленню на військовий облік, а за неоновлення даних їм виписують штрафи.

Чи можуть в ТЦК мобілізовувати чоловіків через зміну граничного віку мобілізації

Юристи вважають, що поновлення даної категорії чоловіків на військовий облік та застосування покарань у виглядів штрафів за непоновлення даних є незаконним. Зокрема, Стаття 58 Конституції України вказує, що сучасне право, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Тобто, поновлення чоловіків на військовий облік, які до 22 липня 2014 року були з нього виключені, є незаконним.

На простому прикладі — якщо колись чоловік вийшов на пенсію у 60 років через досягнення віку, а через якийсь час внесли зміни до закону, який збільшує вік для виходу на пенсію до 65 років, то зміни вже не будуть стосуватися тих осіб, які "молодші" і вже вийшли на пенсію.

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Юристи радять у такому випадку оскаржувати своє поновлення та штрафи через суд, посилаючись на принцип незворотності дії закону у часі. Однак, це варто робити лише тим чоловікам, які мають у військовому квитку чи обліковій картці до нього відмітку від ТЦК, що вони виключені з військового обліку до 22 липня 2014 року!

Що робити тим, у кого відмітки у військовому квитку про виключення з обліку немає?

Якщо така відмітка відсутня, то у судах, на думку юристів, найімовірніше, можуть відмовити і не враховуватимуть конституційну статтю про незворотність закону в часі.

Нагадаємо, юристи пояснили план дій, що треба робити, якщо в ТЦК з порогу вирішили відмовити у наданні відстрочки і не розглянули жодного документа.

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