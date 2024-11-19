Предельный возраст мобилизации – когда ТЦК не имеет права возобновлять на учет

Военнообязанные мужчины. Фото: Третий отдел Стрыйского РТЦК и СП

Юристы указывают на случаи, когда ТЦК и СП возобновляет на учет мужчин, которые до 22 июля 2014 были исключены из него из-за достижения предельного возраста мобилизации. Это противоречит закону и является грубым нарушением, однако есть случаи, когда даже суды не помогут обжаловать такое решение.

О нюансах предельного возраста мобилизации и обновления на учет рассказали юристы 7eminar.

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Юристы указали в качестве примера случай, когда мужчины до 2014 года, которые были исключены из воинского учета из-за достижения предельного возраста пребывания в запасе и имели отметку от ТЦК об этом в военном билете или в учетной карточке, получили повторное требование от территориальных центров комплектования встать на учет или же автоматически это делают. Таким образом мужчины подпадали под мобилизацию, поскольку они не достигли 60-летнего возраста, а несколько лет назад предельный возраст был значительно ниже.

Законодатели указывают, что статья 37 Закона Украины №2232-XII "О воинской обязанности и военной службе" указывает, что исключению из воинского учета подлежат граждане, достигшие предельного возраста пребывания в запасе.

Несмотря на это, статья 28 этого же закона, которая действовала до 27 марта 2014 года определяла, что предельный возраст пребывания в запасе в то время был такой:

для лиц рядового состава — до 40 лет;

для сержантского и старшинского состава — до 45 лет;

для младшего офицерского состава — до 45 лет.

Следовательно, мужчины, отслужившие срочную службу и получившие воинское звание рядовой, сержант или старшина, должны были быть исключены из военного учета, когда им исполнилось 40 и 45 лет.

А уже в период с 27 марта 2014 по 22 июля 2014 предельный возраст составлял 50 лет для военных рядового, сержантского и старшинского состава. Однако с 22 июля 2014 года в указанный закон внесли правки, которые предусматривали, что предельный установлен на уровне 60 лет

Следовательно, в ТЦК возникли прецеденты, когда мужчины, которые до 22 июля 2014 были исключены из учета и до сих пор не достигли 60-летнего возраста, снова подлежат восстановлению на военный учет, а за необновление данных им выписывают штрафы.

Могут ли в ТЦК мобилизовывать мужчин из-за изменения предельного возраста мобилизации

Юристы считают, что возобновление данной категории мужчин на военный учет и применение наказаний в виде штрафов за невозобновление данных незаконно. В частности, Статья 58 Конституции Украины указывает, что современное право, законы и другие нормативно правовые акты не имеют обратного действия во времени. То есть, возобновление мужчин на военный учет, которые до 22 июля 2014 года были из него исключены, незаконно.

На простом примере — если когда-то мужчина вышел на пенсию в 60 лет из-за достижения возраста, а через некоторое время внесли изменения в закон, увеличивающий возраст для выхода на пенсию до 65 лет, то изменения уже не будут касаться тех, кто "младше" и уже вышли на пенсию.

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Юристы советуют в таком случае обжаловать свое возобновление и штрафы через суд, ссылаясь на принцип необратимости действия закона во времени. Однако это следует делать только тем мужчинам, которые имеют в военном билете или учетной карточке к нему отметку от ТЦК, что они исключены из военного учета до 22 июля 2014 года!

Что делать тем, у кого отметки в военном билете об исключении из учета нет?

Если данная отметка отсутствует, то в судах, по мнению юристов, скорее всего, могут отказать и не будут учитывать конституционную статью о необратимости закона во времени.

Напомним, юристы объяснили план действий, что следует делать, если в ТЦК с порога решили отказать в предоставлении отсрочки и не рассмотрели ни одного документа.

Также мы объясняли в каких случаях военнообязанным все равно нужно лично явиться в ТЦК.