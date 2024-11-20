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Где взять характеристику для ТЦК, если гражданин безработный

20 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Характеристика безработного военнообязанного для ТЦК — где брать и как оформить
Гражданин подписывает документ. Фото: Суспільне
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Юноши, достигшие 17-летнего возраста, обязаны получить приписное свидетельство, удостоверяющее, что гражданин состоит на учете. В процессе подачи документов у ребят ТЦК и СП могут запросить характеристику с места работы. Однако не все юноши работают в таком возрасте.

Юристы портала Юристы.UA объяснили, где взять характеристику для ТЦК безработным лицам.

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Что такое приписное удостоверение

Приписное свидетельство (или приписное удостоверение) — это документ, выдаваемый молодым людям в возрасте 16–17 лет после прохождения первичного учета в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, ранее известный как военкомат). Этот документ подтверждает, что гражданин поставлен на военный учет как потенциальный призывник.

Удостоверение о приписке — документ, который выдается гражданам Украины, приписанным к призывным участкам.

Приписка мужчин к призывным участкам производится для взятия их на военный учет, определение имеющихся призывных ресурсов, степени пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки, изучения личных качеств. К призывным участкам ежегодно в течение января-марта приписываются допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет.

В Украине органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, а также учебные заведения ежегодно должны подавать в соответствующие ТЦК и СП списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам.

Какие документы нужны для получения приписного

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • копия аттестата, диплома, свидетельства или справка по образованию;
  • справка с места работы или обучения с указанием должности, специальности, с какого времени работает (для обучающихся - курс или класс);
  • характеристика с места работы или учебы;
  • четыре фотографии размером 3×4 см;
  • удостоверения и справки о составлении спортивных разрядов;
  • удостоверение водителя;
  • справка о среднем заработке.

Что делать, если гражданину неоткуда взять характеристику для ТЦК

Если будущий призывник не работает и не учится, он имеет право получить характеристику с последнего места обучения для представления в ТЦК. Он также может сообщить территориальному центру комплектования о невозможности предоставить характеристику.

Не все граждане в возрасте 16-17 лет продолжают обучение после 9 классов. Один из таких потенциальных призывников спросил, что делать в случае необходимости, чтобы дать характеристику с места обучения.

Два возможных варианта разрешения ситуации с характеристикой:
"Вы можете сообщить ТЦК о том, что не имеете возможности дать характеристику, поскольку не учитесь в учебном заведении", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Другой вариант предложил юрист Евгений Александрович: "Можете получить характеристику с последнего места обучения".

Напомним, Верховная Рада Украины недавно продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 7 февраля 2025 года. В связи с этим военнообязанные, имеющие отсрочку от мобилизации, вскоре лишатся ее — как действовать и куда обращаться.

Также юристы обращают внимание на случаи, когда ТЦК и СП возобновляется на учет мужчин, которые до 22 июля 2014 были из него исключены из-за достижения предельного возраста мобилизации — как действовать в таком случае.

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