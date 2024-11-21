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Кто кроме нотариуса может заверить копии документов для ТЦК

21 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как засвидетельствовать копии документов для ТЦК – кто может это сделать
Заполнение документов. Фото архивное иллюстративное: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

При подаче документов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) граждане обязаны копии, однако, их верность оригиналу должна быть удостоверена. Кто имеет право заверять копии и может ли это гражданин делать самостоятельно?

Об этом читайте дальше на Новини.LIVE.

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Кто может засвидетельствовать копии документов для ТЦК

Согласно украинскому законодательству, предприятия, учреждения и организации имеют право свидетельствовать о копиях документов, которые они выдали, если эти документы касаются прав и законных интересов граждан. Такие копии заверяются подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью учреждения.

К примеру, копии свидетельств о рождении, выданные органами ЗАГС, могут быть заверены этими же органами. Кроме того, адвокаты имеют право свидетельствовать о верности копий документов по делам, которые они ведут.

Однако если документ нуждается в нотариальном удостоверении по закону или если в вашем населенном пункте нет учреждения, которое может засвидетельствовать копию, то необходимо обратиться к нотариусу. Рекомендуется уточнить требования по удостоверению конкретных документов непосредственно в ТЦК и СП, куда вы планируете их подавать.

Удостоверяя верность копий документов, нотариус в обязательном порядке устанавливает личность обратившегося к нему гражданина. Для установления личности можно использовать паспорт, служебные удостоверения, водительские удостоверения, лица моряка, инвалида и т.д.

Можно ли самостоятельно заверить копии для ТЦК

Некоторые документы для территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) можно засвидетельствовать без обращения к нотариусу.

Законодательство Украины не устанавливает четких требований по заверению копий документов физическими лицами. Рекомендуется на таких копиях проставлять:

  • отметку "Согласно оригиналу";
  • личную подпись лица, удостоверяющего копию;
  • инициалы и фамилия;
  • дату заверения копии.

Важно! Перед подачей документов в ТЦК и СП рекомендуется уточнить, принимают ли они самозаверенные копии , поскольку требования могут отличаться в зависимости от конкретного центра. Такой подход подтверждает соответствие копии оригинала и готовность гражданина предоставить оригинал для проверки при необходимости.

Напомним, юристы объяснили, как действовать молодым людям, достигшим 17-летнего возраста, и должны получить приписное свидетельство. В частности, в перечне документов есть характеристика с места работы — что делать, если гражданин никогда еще нигде не работал.

Также мы объясняли, куда обращаться в случае потери удостоверения участника боевых действий (УБД), ведь в зависимости от причин потери удостоверения порядок обращения также будет отличаться.

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