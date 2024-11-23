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Работа педагогом на 0,75 ставки — как оформить в ТЦК отсрочку

23 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для педагогов – какие документы нужно подать в ТЦК
Работники ТЦК. Фото: Звягельский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Педагогические работники в Украине могут получить отсрочку от мобилизации при определенных условиях. В частности, это касается тех, кто работает на 0,75 ставки и выше. Какие документы следует подать в ТЦК педагогу для оформления отсрочки и что нужно учесть.

Об этом рассказал юрист Юрий Айвазян.

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Статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет четкий перечень категорий лиц, которые могут иметь право на отсрочку от призыва военной службы во время мобилизации:

  • научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования;
  • научных учреждений и организаций, имеющих ученую степень;
  • педагогические работники учреждений профессионального образования;
  • профессионального (профессионально-технического) образования;
  • заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования;
  • научных учреждениях и организациях;
  • заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки".

Отсрочка предоставляется только на период действия военного положения и общей мобилизации. После завершения этого периода отсрочка теряет силу.

Какие документы нужно подать в ТЦК педагогу на оформление отсрочки

Когда у гражданина есть все основания для получения отсрочки, ему нужно лично подать на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК и СП или его отдела заявление по форме из приложения 4.

Кроме того, к заявлению прилагаются документы или заверенные копии таких документов по порядку с перечнем приложения 5. Заявление военнообязанного должно быть обязательно зарегистрировано.

В дальнейшем в ТЦК и СП для оформления отсрочки педагогу необходимо подать следующие документы:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Идентификационный код.
  • Военный билет.
  • Справка с места работы, подтверждающая, что вы работаете на полную ставку или не менее 0,75 ставки.
  • Характеристику педагогической деятельности, отражающей вашу квалификацию и стаж работы.
  • Диплом по образованию.
  • Заявление на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Как долго будут рассматривать заявление на отсрочку педагогу

ТЦК и СП рассматривают заявление в течение семи дней, но при необходимости могут запросить дополнительные сведения от государственных органов, что может повлиять на срок рассмотрения.

После принятия решения ТЦК и СП сообщат гражданину о предоставлении или отказе в отсрочке средствами телефонной, электронной связи или почтой. Это должно произойти не позднее следующего дня после принятия решения.

Напомним, мы объясняли , кто может засвидетельствовать копии документов в ТЦК и какие нюансы нужно учесть.

Также юристы назвали шесть ситуаций, когда работодателю и работнику необходимо явиться в ТЦК и СП.

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