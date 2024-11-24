Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Без визита в ТЦК – как удаленно оформить отсрочку arrow

Без визита в ТЦК – как удаленно оформить отсрочку

24 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как оформить отсрочку от мобилизации онлайн в Украине — пошаговая инструкция
Подписание документов. Фото иллюстративное: Одесский ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В условиях военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств. Благодаря цифровизации процессов оформить такую отсрочку можно дистанционно — как через Резерв+, так и по почте.

Как дистанционно оформить отсрочку от мобилизации без визита ТЦК читайте на Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие документы нужно подготовить для оформления отсрочки

  • Паспорт гражданина Украины
  • Идентификационный код (РНОКПП)
  • Документы, подтверждающие право на отсрочку:
  • Для студентов: справка из учебного заведения
  • Для многодетных родителей: свидетельства о рождении детей
  • Для лиц с инвалидностью: пенсионное удостоверение

Как оформить отсрочку дистанционно через Резерв+

Министерство обороны Украины запустило в работу мобильное приложение "Резерв+", позволяющее оформить отсрочку онлайн. Отметим, что с 20 ноября 2024 через "Резерв+" можно оформить отсрочку для многодетных родителей, имеющих троих несовершеннолетних детей в совместном браке.

  • Загрузите приложение "Резерв+" из AppStore или PlayMarket.
  • Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID.
  • Заполните необходимые формы и загрузите скан-копии документов, подтверждающих ваше право на отсрочку.
  • Отправьте запрос на рассмотрение.

Система автоматически проверит ваши данные, и в случае подтверждения отсрочка отображается в электронном военном документе.

Как подать документы на отсрочку по почте

Если вы не можете использовать приложение "Резерв+", можно подать документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по почте.

  • Соберите необходимые документы, подтверждающие ваше право на отсрочку.
  • Сделайте копии документов и удостоверьтесь в нотариусе.
  • Напишите заявление на имя главы комиссии ТЦК с просьбой предоставить отсрочку, указав основания.
  • Отправьте пакет документов заказным письмом с описанием вложения и обратным сообщением о вручении на адрес соответствующего ТЦК и СП.
  • В соответствии с законодательством ТЦК и СП должны рассмотреть ваше заявление в течение пяти рабочих дней.

После рассмотрения вашего заявления вы получите подтверждение о предоставлении отсрочки. Сохраняйте этот документ вместе с собой, чтобы предъявить его при необходимости.

Напомним, юрист объяснил, как педагог, работающий на 0,75 ставки, может получить отсрочку от мобилизации и какие документы нужно принести.

Также ассоциация адвокатов ответила, может ли человек попросить адвоката подать документы на отсрочку вместо нее.

военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:13 Военные ВСУ имеют право на льготы для оплаты ЖКХ — как оформить

07:01 Рейтинг банков по прибыли — сколько заработал ПриватБанк

06:55 Это вам не iPhone — Стефанчук высказался о санкциях против РФ

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит лом сегодня

06:30 Ячмень в Украине снова подорожал — какие цены на зерно сегодня

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:30 Без визита в ТЦК – как удаленно оформить отсрочку

06:22 Запись по е-очереди в ТЦК — юристы указали на важные нюансы

06:15 Некоторые пенсионеры останутся без выплат — в чем причина

06:01 Ощадбанк компенсирует бизнесу 15% за покупку украинской техники

05:30 Раненым военным могут отказать в выплатах при некоторых условиях

07:13 Военные ВСУ имеют право на льготы для оплаты ЖКХ — как оформить

07:01 Рейтинг банков по прибыли — сколько заработал ПриватБанк

06:55 Это вам не iPhone — Стефанчук высказался о санкциях против РФ

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит лом сегодня

06:30 Ячмень в Украине снова подорожал — какие цены на зерно сегодня

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:30 Без визита в ТЦК – как удаленно оформить отсрочку

06:22 Запись по е-очереди в ТЦК — юристы указали на важные нюансы

06:15 Некоторые пенсионеры останутся без выплат — в чем причина

06:01 Ощадбанк компенсирует бизнесу 15% за покупку украинской техники

05:30 Раненым военным могут отказать в выплатах при некоторых условиях

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК