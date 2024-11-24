Как оформить отсрочку от мобилизации онлайн в Украине — пошаговая инструкция

Без визита в ТЦК – как удаленно оформить отсрочку
В условиях военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств. Благодаря цифровизации процессов оформить такую отсрочку можно дистанционно — как через Резерв+, так и по почте.
Как дистанционно оформить отсрочку от мобилизации без визита ТЦК читайте на Новини.LIVE.
Какие документы нужно подготовить для оформления отсрочки
- Паспорт гражданина Украины
- Идентификационный код (РНОКПП)
- Документы, подтверждающие право на отсрочку:
- Для студентов: справка из учебного заведения
- Для многодетных родителей: свидетельства о рождении детей
- Для лиц с инвалидностью: пенсионное удостоверение
Как оформить отсрочку дистанционно через Резерв+
Министерство обороны Украины запустило в работу мобильное приложение "Резерв+", позволяющее оформить отсрочку онлайн. Отметим, что с 20 ноября 2024 через "Резерв+" можно оформить отсрочку для многодетных родителей, имеющих троих несовершеннолетних детей в совместном браке.
- Загрузите приложение "Резерв+" из AppStore или PlayMarket.
- Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID.
- Заполните необходимые формы и загрузите скан-копии документов, подтверждающих ваше право на отсрочку.
- Отправьте запрос на рассмотрение.
Система автоматически проверит ваши данные, и в случае подтверждения отсрочка отображается в электронном военном документе.
Как подать документы на отсрочку по почте
Если вы не можете использовать приложение "Резерв+", можно подать документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по почте.
- Соберите необходимые документы, подтверждающие ваше право на отсрочку.
- Сделайте копии документов и удостоверьтесь в нотариусе.
- Напишите заявление на имя главы комиссии ТЦК с просьбой предоставить отсрочку, указав основания.
- Отправьте пакет документов заказным письмом с описанием вложения и обратным сообщением о вручении на адрес соответствующего ТЦК и СП.
- В соответствии с законодательством ТЦК и СП должны рассмотреть ваше заявление в течение пяти рабочих дней.
После рассмотрения вашего заявления вы получите подтверждение о предоставлении отсрочки. Сохраняйте этот документ вместе с собой, чтобы предъявить его при необходимости.
Напомним, юрист объяснил, как педагог, работающий на 0,75 ставки, может получить отсрочку от мобилизации и какие документы нужно принести.
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