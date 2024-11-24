Как оформить отсрочку от мобилизации онлайн в Украине — пошаговая инструкция

Подписание документов. Фото иллюстративное: Одесский ТЦК и СП

В условиях военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств. Благодаря цифровизации процессов оформить такую отсрочку можно дистанционно — как через Резерв+, так и по почте.

Как дистанционно оформить отсрочку от мобилизации без визита ТЦК читайте на Новини.LIVE.

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Какие документы нужно подготовить для оформления отсрочки

Паспорт гражданина Украины

Идентификационный код (РНОКПП)

Документы, подтверждающие право на отсрочку:

Для студентов: справка из учебного заведения

Для многодетных родителей: свидетельства о рождении детей

Для лиц с инвалидностью: пенсионное удостоверение

Как оформить отсрочку дистанционно через Резерв+

Министерство обороны Украины запустило в работу мобильное приложение "Резерв+", позволяющее оформить отсрочку онлайн. Отметим, что с 20 ноября 2024 через "Резерв+" можно оформить отсрочку для многодетных родителей, имеющих троих несовершеннолетних детей в совместном браке.

Загрузите приложение "Резерв+" из AppStore или PlayMarket.

Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID.

Заполните необходимые формы и загрузите скан-копии документов, подтверждающих ваше право на отсрочку.

Отправьте запрос на рассмотрение.

Система автоматически проверит ваши данные, и в случае подтверждения отсрочка отображается в электронном военном документе.

Как подать документы на отсрочку по почте

Если вы не можете использовать приложение "Резерв+", можно подать документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по почте.

Соберите необходимые документы, подтверждающие ваше право на отсрочку.

Сделайте копии документов и удостоверьтесь в нотариусе.

Напишите заявление на имя главы комиссии ТЦК с просьбой предоставить отсрочку, указав основания.

Отправьте пакет документов заказным письмом с описанием вложения и обратным сообщением о вручении на адрес соответствующего ТЦК и СП.

В соответствии с законодательством ТЦК и СП должны рассмотреть ваше заявление в течение пяти рабочих дней.

После рассмотрения вашего заявления вы получите подтверждение о предоставлении отсрочки. Сохраняйте этот документ вместе с собой, чтобы предъявить его при необходимости.

Напомним, юрист объяснил, как педагог, работающий на 0,75 ставки, может получить отсрочку от мобилизации и какие документы нужно принести.

Также ассоциация адвокатов ответила, может ли человек попросить адвоката подать документы на отсрочку вместо нее.