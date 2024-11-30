Як подати заяву на відстрочку без оновлення військових даних

Працівники ТЦК виписують повістку. Фото: скриншот

У ситуації, коли військовозобов’язаний не оновив свої військово-облікові дані до ТЦК та СП, але хоче подати заяву на відстрочку, з’являється багато запитань щодо процесу оновлення інформації та можливих штрафів. Наприклад, чи взагалі можна мати право на відстрочку при неоновлених даних та чи потрібно самотужки подавати заяву на оплату штрафу заздалегідь.

Відповідь на це дала юристка Марина Бекало.

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Чи можна подати заяву на відстрочку без оновлення даних

Згідно з Постановою КМУ №560, Територіальні центри комплектування (ТЦК) зобов’язані приймати заяви на відстрочку навіть за відсутності оновлених облікових даних. Документи повинні бути розглянуті протягом 7 днів (або довше, якщо потрібні уточнення). При цьому відсутність оновлення даних не є підставою для відмови в розгляді заяви чи наданні відстрочки.

Оновлення даних через "Резерв+" або в ТЦК

Оновлення даних можливе як через застосунок "Резерв+", так і безпосередньо в ТЦК під час подання заяви. Для прискорення процесу рекомендується одночасно подавати заяву на відстрочку та оновлювати дані. Це дозволяє уникнути затримок, пов’язаних із проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК).

Як уникнути штрафу за несвоєчасне оновлення даних

Стаття 210 КУпАП містить примітку, згідно з якою штрафи не застосовуються, якщо ТЦК може отримати необхідні дані з державних реєстрів.

Якщо після останнього оновлення даних (у 2022 році) не відбулося змін (місця проживання, роботи, контактної інформації), ви можете посилатися на те, що ці дані вже є доступними через електронні системи. У разі накладення штрафу, це може стати аргументом для успішного оскарження постанови в суді.

Чи варто подавати заяву про уникнення штрафу

Подання такої заяви до ТЦК недоцільне. Якщо вас повідомлять про притягнення до адміністративної відповідальності, наполягайте на присутності під час розгляду справи.

Юристка акцентує, що у людини є право вимагати документального підтвердження неможливості отримання даних із реєстрів. У разі судового оскарження ця вимога може бути використана як додатковий аргумент на вашу користь.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний чоловік хоче переїхати та змінити своє місце проживання, він мусить зробити це із дозволу ТЦК та СП.

Також юристка пояснила, коли 16-річні юнаки мають стати на військовий облік і що буде у разі ігнорування такої вимоги.