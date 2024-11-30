Как подать заявление на отсрочку без обновления военных данных

Сотрудники ТЦК выписывают повестку. Фото: скриншот

В ситуации, когда военнообязанный не обновил свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, но хочет подать заявление на отсрочку, появляется много вопросов по процессу обновления информации и возможных штрафов. Например, можно ли иметь право на отсрочку при необновленных данных и нужно ли самостоятельно подавать заявление на оплату штрафа заранее.

Ответ на это дала юрист Марина Бекало.

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Можно ли подать заявление на отсрочку без обновления данных

Согласно Постановлению КМУ №560, Территориальные центры комплектования (ТЦК) обязаны принимать заявления на отсрочку даже при отсутствии обновленных учетных данных. Документы должны быть рассмотрены в течение 7 дней (или дольше, если требуются уточнения). При этом отсутствие обновления данных не является основанием для отказа в рассмотрении заявления или предоставлении отсрочки.

Обновление данных через "Резерв+" или в ТЦК

Обновление данных возможно как через приложение "Резерв+", так и непосредственно в ТЦК при подаче заявления. Для ускорения процесса рекомендуется одновременно подавать заявление на отсрочку и обновлять данные. Это позволяет избежать задержек, связанных с прохождением военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Как избежать штрафа за несвоевременное обновление данных

Статья 210 КУоАП содержит примечание, согласно которому штрафы не применяются, если ТЦК может получить необходимые данные из государственных реестров.

Если после последнего обновления данных (в 2022 году) не произошло изменений (места проживания, работы, контактной информации), вы можете ссылаться на то, что эти данные уже доступны через электронные системы. В случае наложения штрафа это может стать аргументом для успешного обжалования постановления в суде.

Стоит ли подавать заявление об избежании штрафа

Представление такого заявления в ТЦК нецелесообразно. Если вам сообщат о привлечении к административной ответственности, настаивайте на присутствии при рассмотрении дела.

Юрист акцентирует, что у человека есть право требовать документального подтверждения невозможности получения данных из реестров. В случае судебного обжалования это требование может быть использовано как дополнительный довод в вашу пользу.

Напомним, если военнообязанный мужчина хочет переехать и изменить свое место жительства, он должен сделать это с разрешения ТЦК и СП.

Также юрист объяснила, когда 16-летние юноши должны стать на военный учет и что будет в случае игнорирования такого требования.