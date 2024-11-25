Зміна адреси проживання в Україні під час війни — правила для чоловіків

Чоловік підписує документи. Фото: скриншот

В умовах воєнного стану в Україні діють особливі правила щодо зміни адреси місця проживання для чоловіків призовного віку. Це пов’язано із необхідністю ведення військового обліку та контролю за мобілізаційними ресурсами.

Які нюанси треба врахувати чоловікам, які збираються змінити місце проживання, розповість Новини.LIVE.

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Чи дозволено змінювати місце проживання чоловікам

Згідно з українським законодавством, чоловіки мають право змінити місце проживання, проте є кілька важливих умов і правил, яких необхідно дотримуватися.

Перш за все, є вимога про обов’язкове повідомлення ТЦК (територіального центру комплектування):

військовозобов’язаний зобов’язаний повідомити ТЦК за місцем обліку про зміну місця проживання протягом 7 днів після переїзду;

у разі переїзду в інший населений пункт необхідно стати на військовий облік у новому місці проживання.

Також якщо чоловік планує змінити місце проживання за межами області, необхідно отримати дозвіл від ТЦК, відповідно до вимог Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зміна місця проживання не повинна бути використана для ухилення від мобілізації чи військового обліку. В іншому випадку це може призвести до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Як змінити місце проживання чоловікам

Для реєстрації нового місця проживання необхідно подати заяву до органу реєстрації населення або через ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг), а також надати такі документи:

Паспорт громадянина України.

Військово-обліковий документ (військовий квиток, посвідчення призовника).

Документи, що підтверджують право на проживання за новою адресою (договір оренди, свідоцтво про право власності тощо).

Після оформлення реєстрації нової адреси орган реєстрації повідомляє про це відповідний ТЦК.

Чи існують обмеження

Мобілізовані особи або ті, хто перебуває у резерві, не можуть змінювати місце проживання без узгодження з ТЦК. У разі порушення правил обліку чоловік може бути притягнутий до адміністративної відповідальності (стаття 210-1 КУпАП).

Зміна адреси місця проживання для чоловіків в Україні під час воєнного стану можлива, але лише за дотриманням встановлених правил. Повідомлення ТЦК та дотримання процедури реєстрації — обов’язкові кроки, які дозволяють уникнути проблем із законом.

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