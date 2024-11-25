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Что нужно для смены адреса проживания мужчинам и похода в ТЦК

25 ноября 2024 22:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Изменение адреса проживания в Украине во время войны — правила для мужчин
Мужчина подписывает документы. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В условиях военного положения в Украине действуют особые правила изменения адреса места жительства для мужчин призывного возраста. Это связано с необходимостью ведения военного учета и контроля над мобилизационными ресурсами.

Какие нюансы нужно учесть мужчинам, которые собираются сменить место жительства, расскажет Новини.LIVE.

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Разрешено ли менять место жительства мужчинам

Согласно украинскому законодательству, мужчины имеют право изменить место жительства, однако есть несколько важных условий и правил, которые необходимо соблюдать.

Прежде всего есть требование об обязательном уведомлении ТЦК (территориального центра комплектования):

  • военнообязанный обязан уведомить ТЦК по месту учета об изменении места жительства в течение 7 дней после переезда;
  • при переезде в другой населенный пункт необходимо стать на военный учет на новом месте жительства.

Также, если мужчина планирует изменить место жительства за пределами области, необходимо получить разрешение от ТЦК, в соответствии с требованиями Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Смена места жительства не должна быть использована для уклонения от мобилизации или военного учета. В противном случае это может привести к административной или уголовной ответственности.

Как изменить место жительства мужчинам

Для регистрации нового места жительства необходимо подать заявление в орган регистрации населения или через ЦНАП (Центр предоставления административных услуг), а также предоставить следующие документы:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Военно-учетный документ (военный билет, удостоверение призывника).
  • Документы, подтверждающие право на проживание по новому адресу (договор аренды, свидетельство о праве собственности и т.п.).

После оформления регистрации нового адреса орган регистрации уведомляет об этом соответствующий ТЦК.

Существуют ли ограничения

Мобилизованные лица или находящиеся в резерве не могут изменять место жительства без согласования с ТЦК. В случае нарушения правил учета мужчина может быть привлечен к административной ответственности (статья 210-1 КУоАП).

Изменение адреса места жительства для мужчин в Украине во время военного положения возможно, но только при соблюдении установленных правил. Сообщения ТЦК и соблюдение процедуры регистрации — обязательные шаги, позволяющие избежать проблем с законом.

Напомним, адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть себе водительские права. Также юрист объяснила, как действовать, если работники ТЦК выламывают двери в дом и хотят незаконно попасть внутрь.

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