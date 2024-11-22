Чи мають ТЦК заходити в дім — що треба робити

Працівник ТЦК стукає в двері. Фото: Третій відділ Стрийського РТЦК та СП

Працівники ТЦК та СП здійснюють перевірки не лише в громадських місцях. Вони можуть роздавати повістки у будь-якому місці: у транспорті, на роботі, в приватному секторі та в оселях громадян України. Проте, є низка законних вимог та правил, які працівники територіальних центрів комплектування не мають права порушувати. Що робити, якщо ТЦК перевищує повноваження та виламує двері квартири чи будинку?

Відповідь для Новини.LIVE дала адвокатка Анастасія Григор’єва.

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"Якщо військовозобов’язаний відкрив двері працівникам ТЦК та СП — аби зайти до помешкання військовозобов’язаного, працівники ТЦК мають показати відповідні документи та службове посвідчення. Громадянин має право перевірити ці документи", — пояснила адвокат.

Адвокат також зазначила, що працівники ТЦК можуть увійти до житла лише за попередньою згодою або після попередження власника. У разі, якщо військовозобов’язаний відкрив двері, але відмовився підписати чи отримати повістку, це все одно не позбавляє його від обов'язків, які зазначені у ній.

Чи має право працівник ТЦК виламувати двері в дім

"Але якщо військовозобов’язаний не впускає працівників ТЦК та СП до свого помешкання, то силоміць увійти до житла немає права ніхто (крім випадків, визначених законодавством). Право власності є непорушним і захищається Конституцією України та законами України", — додала адвокат.

Чи може поліція проникати у житло без дозволу

Адвокатка підкреслила, що правоохоронні органи можуть проникати у житло без дозволу суду лише у виняткових випадках, таких як загроза життю, запобігання вчиненню злочину або виклик постраждалою особою від злочину. При цьому ці обставини стосуються лише правоохоронців, а не працівників ТЦК та СП.

"Якщо працівники ТЦК та СП зайшли без дозволу до вашої оселі — це вважається перевищенням влади та службових повноважень, за що передбачено кримінальну відповідальність. У такому разі власник має повне право написати заяву до правоохоронних органів (ДБР)", — додала адвокат.

ТЦК виламує двері — що робити

Наразі таких прецедентів не траплялося, але якщо працівники територіального центру комплектування перевищують свої повноваження і намагаються незаконно потрапити до житла, то потрібно зробити кілька дій.

Спершу треба попередити ТЦК про те, що вони порушують закон і незаконно проникають у житло. Якщо є можливість, зафіксуйте на відео незаконні дії представників ТЦК та СП. Не беріть жодних документів від них та зателефонуйте у поліцію та на гарячу лінію ДБР і повідомте про злочин.

Нагадаємо, під час мобілізаційних заходів працівники ТЦК можуть попросити пред'явити документи — що буде, якщо цього не зробити.

Також юристи пояснили правила, яких обов'язково мають дотриматися працівники ТЦК та СП при оформленні протоколу про порушення правил обліку.