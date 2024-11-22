Должны ли ТЦК заходить в дом — что нужно делать

Работник ТЦК стучит в дверь Фото: Третий отдел Стрыйского РТЦК и СП

Работники ТЦК и СП проводят проверки не только в общественных местах. Они могут раздавать повестки в любом месте: в транспорте, на работе, в частном секторе и домах граждан Украины. Однако существует ряд законных требований и правил, которые работники территориальных центров комплектования не имеют права нарушать. Что делать, если ТЦК превышает полномочия и выламывает двери квартиры или дома?

Ответ для Новини.LIVE дала адвокат Анастасия Григорьева.

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Что должен сделать каждый работник ТЦК, если гражданин открыл дверь

"Если военнообязанный открыл двери работникам ТЦК и СП — чтобы зайти в квартиру военнообязанного, работники ТЦК должны показать соответствующие документы и служебное удостоверение. Гражданин имеет право проверить эти документы", — пояснила адвокат.

Адвокат также отметила, что работники ТЦК могут войти в жилье только с предварительного согласия или после предупреждения собственника. В случае если военнообязанный открыл дверь, но отказался подписать или получить повестку, это все равно не освобождает его от обязанностей, указанных в ней.

Имеет ли право работник ТЦК выламывать двери в дом

"Но если военнообязанный не впускает работников ТЦК и СП в свое жилище, то силой войти в жилье не имеет права никто (кроме случаев, определенных законодательством). Право собственности незыблемо и защищается Конституцией Украины и законами Украины", — добавила адвокат.

Может ли полиция проникать в жилище без разрешения

Адвокат подчеркнула, что правоохранительные органы могут проникать в жилье без разрешения суда только в исключительных случаях, таких как угроза жизни, предотвращение совершения преступления или вызов пострадавшим от преступления. При этом эти обстоятельства касаются правоохранителей, а не работников ТЦК и СП.

"Если работники ТЦК и СП зашли без разрешения в ваш дом, это считается превышением власти и служебных полномочий, за что предусмотрена уголовная ответственность. В таком случае владелец имеет полное право написать заявление в правоохранительные органы (ДБР)", — добавила адвокат.

ТЦК выламывает дверь — что делать

Пока таких прецедентов не случалось, но если работники территориального центра комплектования превышают свои полномочия и пытаются незаконно попасть в жилье, то нужно совершить несколько действий.

Сначала следует предупредить ТЦК, что они нарушают закон и незаконно проникают в жилье. Если возможно, зафиксируйте на видео незаконные действия представителей ТЦК и СП. Не берите никаких документов и позвоните в полицию и на горячую линию ГБР и сообщите о преступлении.

Напомним, во время мобилизационных мероприятий работники ТЦК могут попросить предъявить документы, что будет, если этого не сделать.

Также юристы объяснили правила, которые обязательно должны соблюдать работники ТЦК и СП при оформлении протокола о нарушении правил учета.