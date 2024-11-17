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Що мусять вказати в ТЦК у протоколі про порушення правил обліку

17 листопада 2024 12:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Протокол ТЦК — чи можна оскаржити та як правильно заповнювати
Працівник ТЦК приймає документ. Фото: Третій відділ Стрийського РТЦК та СП — Сколе
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо громадянин України порушив правила військового обліку, то проти нього можуть застосувати адміністративне покарання у вигляді штрафу сумою від 17 000 до 25 500 гривень. Проте, цьому має передувати процес оформлення відповідного протоколу працівниками ТЦК,  який має бути чітко дотриманий.

Які нюанси важливо знати про оформлення протоколу та чи можна його оскаржити пояснили юристи "Бачинський і партнери"

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Хто має право складати протокол про адміністративне правопорушення в ТЦК та СП

Протокол може скласти уповноважений працівник ТЦК та СП. Його роблять у двох примірниках — один обов'язково вручають під розписку особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Що мають зазначити у протоколі

  • дата і місце його складання,
  • посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол;
  • відомості про особу, яка притягується до адміністративної відповідальності;
  • місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
  • нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
  • прізвища, імена, по батькові (за наявності), адреси свідків (якщо вони є);
  • пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності;
  • інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Крім того, до протоколу додають докази, що підтвердять факт вчинення адміністративного правопорушення. Вони обов'язково мають містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства та правилам діловодства. Збір доказів та оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення покладене на особу, яка складає протокол.

Обов'язково особі-правопорушнику мають роз'яснити його права та обов'язки та ст. 268 КУпАП про що мають поставити відмітку в протоколі та завірити його підписом особи-правопорушника. Також протокол має бути підписаним працівником ТЦК, який його склав та особою, яку притягують до адміністративної відповідальності. 

Які права є у громадянина під час оформлення протоколу про адмінправопорушення

Людина має право ознайомитися з матеріалами справи, дати пояснення, докази, заявляти клопотання. Крім того, їй не можуть заборонити користуватися юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця в галузі права, а також спілкуватися рідною мовою чи використовувати перекладача, якщо не розуміє мови, якою ведеться провадження. Крім того, громадянин може оскаржити постанову по справі.

У ТЦК особі мають право надати можливість ознайомитися із складеним протоколом, дати письмове пояснення по суті вчиненого правопорушення із проставлянням свого підпису та дати.

Чи можна відмовитися від підписання протоколу в ТЦК

Особа, яку притягують до адміністративної відповідальності за правопорушення, може робити зауваження і пояснювати зміст протоколу, а також відмовитися від його підписання. 

У такому випадку працівник ТЦК, який складав протокол, має зробити запис про відмову від підпису та засвідчити це підписом із зазначенням дати. 

Однак! Відмова від підпису протоколу та відсутність свідків не є причиною для припинення складання протоколу. 

В якому випадку протокол не можна складати в ТЦК

Якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК та СП, але при цьому її належним чином сповістили про дату, час і місце виклику, а у ТЦК та СП є документи про отримання особою виклику, то протокол не складають.

Нагадаємо, в Україні можуть накласти штраф, якщо військовозобов'язана особа не має при собі документів під час перевірки ТЦК. 

Командування Сухопутних військ України пояснило як та де дізнатися, чи накладений штраф за неоновлені дані в ТЦК та СП. 

порушення військовий облік мобілізація документи ТЦК та СП

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