ТЦК найбільше штрафує за порушення законодавства про оборону, заявляють у відомстві

Незадоволена молода людина за ноутбуком. Ілюстративне фото: pixels.com

В Кіровоградській області більшість штрафів від ТЦК за порушення законодавства, що регулює питання оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також правил військового обліку, та за втрату або псування військово-облікових документів, стягуються примусово. Точна їхня кількість є таємницею, але деяка статистика існує.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявила начальниця групи комунікації обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Поліна Кравченко.

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За її даними, 68% стягнень винесено за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, 29% штрафів сплачено за порушення правил військового обліку, і 3% становлять штрафи за втрату або псування військово-облікових документів.

Кравченко нагадала, що штраф може становити від 17 до 25,5 тисяч гривень. За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період для посадових та юридичних осіб такий штраф становить в межах 34-59,5 тисяч гривень.

Штраф слід сплатити не пізніше, ніж через 15 днів з дня вручення відповідної постанови, а в разі оскарження — не пізніше, ніж через 15 днів з моменту повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Інформацію про накладення штрафу та відкриття виконавчого провадження можна знайти в Автоматизованій системі виконавчого провадження.

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