ТЦК больше всего штрафует за нарушение законодательства об обороне, заявляют в ведомстве

Недовольный молодой человек за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixels.com

В Кировоградской области большинство штрафов от ТЦК за нарушение законодательства, регулирующего вопросы обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации, а также правил военного учета и за потерю или порчу военно-учетных документов взимаются принудительно. Точное их количество является секретом, но некоторая статистика существует.

Об этом в интервью Суспільному заявила начальник группы коммуникации областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Полина Кравченко.

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По ее данным, 68% взысканий вынесено за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, 29% штрафов уплачено за нарушение правил военного учета, и 3% составляют штрафы за потерю или порчу военно-учетных документов.

Кравченко напомнила, что штраф может составлять от 17 до 25,5 тысячи гривен. За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период для должностных и юридических лиц такой штраф составляет в пределах 34-59,5 тысячи гривен.

Штраф следует оплатить не позднее чем через 15 дней со дня вручения соответствующего постановления, а в случае обжалования — не позднее чем через 15 дней с момента уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Информацию о наложении штрафа и открытии исполнительного производства можно найти в Автоматизированной системе исполнительного производства.

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