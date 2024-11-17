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Что должны указать в ТЦК в протоколе о нарушении правил учета

17 ноября 2024 12:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Протокол ТЦК — можно ли оспорить и как правильно заполнять
Работник ТЦК принимает документ. Фото: Третий отдел Стрыйского РТЦК и СП.
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если гражданин Украины нарушил правила военного учета, против него могут применить административное наказание в виде штрафа суммой от 17 000 до 25 500 гривен. Однако этому предшествует процесс оформления соответствующего протокола работниками ТЦК, который должен быть четко соблюден.

Какие нюансы важно знать об оформлении протокола и можно ли его обжаловать, объяснили юристы "Бачинский и партнеры".

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Кто имеет право составлять протокол об административном правонарушении в ТЦК и СП

Протокол может составить уполномоченный работник ТЦК и СП. Его делают в двух экземплярах — один обязательно вручают под расписку привлекаемому к административной ответственности лицу.

Что должны указать в протоколе

  • дата и место его составления,
  • должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, составившего протокол;
  • сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности;
  • место, время совершения и сущность административного правонарушения;
  • нормативно-правовой акт, предусматривающий ответственность за данное правонарушение;
  • фамилии, имена, отчество (при наличии), адреса свидетелей (если они есть);
  • объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности;
  • другие сведения, необходимые для разрешения дела.

Кроме того, в протокол добавляют доказательства, которые подтвердят факт совершения административного правонарушения. Они должны содержать достоверную информацию и соответствовать требованиям законодательства и правилам делопроизводства. Сбор доказательств и оформление материалов об административном правонарушении возложено на лицо, составляющее протокол.

Обязательно лицу-правонарушителю должны разъяснить его права и обязанности и ст. 268 КУоАП, о чем обязаны поставить отметку в протоколе и заверить его подписью лица-правонарушителя. Также протокол должен быть подписан работником ТЦК, который его составил и лицом, привлекаемым к административной ответственности.

Какие права есть у гражданина при оформлении протокола об админправонарушении

Человек имеет право ознакомиться с материалами дела, дать объяснения, подтверждения, заявлять ходатайства. Кроме того, ей не могут запретить пользоваться юридической помощью адвоката или другого специалиста в области права, а также общаться на родном языке или использовать переводчика, если не понимает язык, на котором ведется производство. Кроме того, гражданин может оспорить постановление по делу.

В ТЦК лицу имеют право предоставить возможность ознакомиться со составленным протоколом, дать письменное объяснение по существу совершенного правонарушения с проставлением своей подписи и даты.

Можно ли отказаться от подписания протокола в ТЦК

Лицо, привлекаемое к административной ответственности за правонарушения, может делать замечания и объяснять содержание протокола, а также отказаться от его подписания.

В таком случае работник ТЦК, составлявший протокол, должен сделать запись об отказе от подписи и заверить это подписью с указанием даты.

Однако! Отказ от подписи протокола и отсутствие свидетелей не являются причиной прекращения составления протокола.

В каком случае протокол нельзя составлять в ТЦК

Если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК и СП, но при этом его должным образом известили о дате, времени и месте вызова, а у ТЦК и СП есть документы о получении лицом вызова, то протокол не составляют.

Напомним, в Украине может быть наложен штраф, если военнообязанное лицо не имеет при себе документов во время проверки ТЦК.

Командование Сухопутных войск Украины объяснило, как и где узнать, наложен ли штраф за необновленные данные в ТЦК и СП.

нарушения военный учет мобилизация документы ТЦК и СП

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