Резерв+ не показывает статус о бронировании — что делать

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые категории граждан Украины могут получить бронирование от мобилизации, если они работают на критическом предприятии, что в свою очередь соблюдает критерии. Однако бывают случаи, когда работодатель подал данные о работнике в территориальный центр комплектования, а у работника в приложении Резерв+ так и не появился статус о броне.

Как действовать в такой ситуации объяснил адвокат Юрий Айвазян.

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Что делать, если отметка о броне не появилась в Резерве+

Если работодатель отправил пакет документов относительно работника в соответствующий ТЦК, но через неделю отметка в Резерв+ о бронировании так и появилась, то следует учесть несколько нюансов.

В частности, ТЦК должна отнести работника на специальный учет в течение пяти дней после того, как работодатель направил документы о бронировании.

Чтобы исправить неточность, нужно явиться в ТЦК и попросить внести данные в реестр о бронировании.

Кроме того, можно сделать это и без визита в территориальный центр комплектования — граждане имеют право направить Укрпочтой заказное письмо-заявление с просьбой внести такие данные.

Как написать заказное письмо

Рекомендованное письмо в территориальный центр комплектования — официальный документ, используемый для передачи информации, просьб или обращений по военной службе. Чтобы избежать ошибок и обеспечить надлежащее разбирательство, важно правильно его оформить.

В первую очередь в шапке письма указывается, кому адресуется документ: фамилия, имя, отчество руководителя ТЦК, а также его должность. Далее указывается лицо, подающее письмо, вместе с его контактными данными.

Основной текст должен содержать суть обращения, например, просьбу о переводе, предоставлении документов или уточнении статуса. Письмо следует писать на официальном языке, избегать эмоциональных выражений и четко аргументировать свою позицию.

В конце документа следует поставить дату, подпись и, при необходимости, добавить копии документов, подтверждающих обоснованность обращения. Готовое письмо рекомендуется подавать лично или отправлять по почте с уведомлением о вручении для гарантии его получения.

Напомним, юристы объяснили, какие штрафы возможны, если у гражданина изменилось место работы или адрес проживания, а он не обновил такие данные в ТЦК.

Также юристы разъяснили порядок действий, если в ТЦК долго не отвечают на письмо-запрос от гражданина.