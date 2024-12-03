Штраф за несвоєчасне повідомлення змін особистих даних в ТЦК — порада адвоката

Працівник ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані повідомляти територіальні центри комплектування (ТЦК) про зміни у своїх персональних даних. Йдеться й про ті випадки, якщо військовозобов'язаний громадянин змінює контактний номер телефону, місце роботи, посаду чи адресу проживання.

Чи можуть оштрафувати за непоновлення таких даних в ТЦК пояснили юристи для РБК-Україна.

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Які дані потрібно оновлювати для ТЦК у разі їх змін

Відповідно до частини 11 статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", це включає зміни сімейного стану, адреси проживання, контактних номерів телефону, електронної пошти (за її наявності), місця роботи або посади, а також отримання освіти. Всі ці відомості мають бути надані до ТЦК не пізніше ніж через сім днів після змін.

Як можна сповістити ТЦК про зміну даних

Повідомлення можна здійснити особисто або через сучасні альтернативні канали, такі як Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) чи інформаційно-телекомунікаційні системи.

В яких випадках ТЦК не може штрафувати за несвоєчасне повідомлення

Порушення правил військового обліку, зокрема несвоєчасне оновлення даних, може призвести до накладення штрафу відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте, тут є важлива примітка: штрафи не застосовуються, якщо державний реєстр військовозобов’язаних автоматично отримує необхідну інформацію через електронний обмін із іншими базами даних, які ведуть державні органи.

Це означає, що відповідальність може настати лише в разі відсутності інформації в державних реєстрах. Наприклад, якщо роботодавець повідомив податкові органи про прийняття на роботу, ці дані можуть бути доступні відповідним органам через електронний обмін, і штраф за несвоєчасне оновлення місця роботи навряд чи буде накладено.

Водночас у випадках, коли інформації про зміни немає у відкритих реєстрах, відповідальність може стати реальністю.

Особливості обліку інших змін

У певних випадках, наприклад, при тимчасовому погіршенні стану здоров’я, обов’язок повідомлення може викликати труднощі через відсутність єдиної бази даних про стан здоров’я громадян.

Якщо проблеми зі здоров’ям, такі як перелом ноги, тимчасово обмежують придатність до військової служби, але не фіксуються в офіційних реєстрах, це може вважатися порушенням обов’язку повідомлення.

Схожа ситуація стосується змін номерів телефону чи електронної пошти. В Україні немає єдиного реєстру таких даних, тому їх оновлення в ТЦК залежить від ініціативи громадянина. У разі виявлення відмінностей між раніше зазначеними контактними даними та актуальними можуть виникнути юридичні суперечки.

Щоб уникнути штрафів або інших непорозумінь, важливо повідомляти ТЦК про будь-які зміни вчасно. Навіть якщо частина інформації є доступною в інших реєстрах, самостійне повідомлення забезпечує дотримання законодавства та виключає можливі претензії з боку державних органів.

Нагадаємо, перевірити наявність штрафу від ТЦК можна й у онлайн-режимі. Також у Міноборони прокоментували чи буде у Резерв+ додана функція сплати штрафу.