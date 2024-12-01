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Перевірка штрафів онлайн від ТЦК — що треба знати

1 грудня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Щоб перевірити штраф від ТЦК можна скористуватись онлайн-сервісом Опендатабот
Молода людина за ноутбуком. Ілюстративне фото: pexels.com
Артем Кругленко - Редактор

В Україні запрацювала система перевірки штрафів від ТЦК онлайн. Це можна зробити за допомогою порталу Опендатабот.

Як ним користуватись та про нюанси оплати штрафів розповідають Новини.LIVE

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Як перевірити штраф від ТЦК

Для цього необхідно зайти на сайт порталу Перевірити виконавче провадження за штрафом ТЦК можливо за допомогою сервісу Опендатабот, там треба ввести свої ПІБ та дату народження. За результатом перевірки особа отримає довідку про відсутність або наявність відкритих щодо неї виконавчих проваджень. 

Хто штрафує та на яку суму

Штрафи за невиконання вимог законодавства щодо військового обліку складаються уповноваженими особами ТЦК, зазначає адміністрація порталу. Там нагадують, що чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

Не сплата штрафу призведе до його передання до виконавчої служби для примусового виконання. В межах таких виконавчих проваджень може бути накладено арешт на кошти та майно особи, які надалі можуть бути використані для погашення боргу.

Якщо ви побачили штраф, якого не мали отримувати, то щоб зʼясувати обставини виконавчого провадження необхідно звернутись до відповідного державного виконавця, який супроводжує цю справу.

Нагадаємо, ТЦК та СП мають право розглядати лише деякі адміністративні правопорушення. Також визначені окремі випадки, коли порушникам мобілізаційного обліку можуть заблокувати банківські рахунки.

штрафи мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП

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