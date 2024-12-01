Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Проверка штрафов онлайн от ТЦК — что нужно знать arrow

Проверка штрафов онлайн от ТЦК — что нужно знать

1 декабря 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Чтобы проверить штраф от ТЦК, можно воспользоваться онлайн-сервисом Опендатабот
Молодой человек за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com
Артем Кругленко - Редактор

В Украине заработала система проверки штрафов от ТЦК онлайн. Это можно сделать с помощью портала Опендатабот.

Как им пользоваться и о нюансах оплаты штрафов рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как проверить штраф от ТЦК

Для этого необходимо зайти на сайт портала. Проверить исполнительное производство по штрафу ТЦК можно с помощью сервиса Опендатабот, там нужно ввести свои ФИО и дату рождения. По результату проверки вы получите справку об отсутствии или наличии открытых исполнительных производств.

Кто штрафует и на какую сумму

Штрафы за невыполнение требований законодательства по военному учету составляются уполномоченными лицами ТЦК, отмечает администрация портала. Там напоминают, что мужчинам от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн, а для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 грн.

Не уплата штрафа приведет к его передаче в исполнительную службу для принудительного исполнения. В рамках таких исполнительных производств может быть наложен арест на средства и имущество лица, которые в дальнейшем могут быть использованы для погашения долга.

Если вы увидели штраф, который не должны получать, то чтобы выяснить обстоятельства исполнительного производства необходимо обратиться к соответствующему государственному исполнителю, сопровождающему это дело.

Напомним, ТЦК и СП имеют право рассматривать лишь некоторые административные правонарушения. Также определены частные случаи, когда нарушителям мобилизационного учета могут заблокировать банковские счета.

штрафы мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Мужчина не взял повестку и не пришел в ТЦК — какой приговор суда

07:49 Трамп совещался с Орбаном относительно Украины — о чем шла речь

07:38 В Украине реформируют систему ВВК — что изменится

07:38 В Киеве снова раздаются взрывы

07:30 Проверка штрафов онлайн от ТЦК — что нужно знать

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

07:21 Секретарша СБУ из Купянска стала коллаборанткой — решение суда

07:20 Штраф за потерю бумажного ВОД – юрист объяснил нюанс

07:17 Россия атаковала Киев дронами — сколько целей сбила ПВО

07:15 Всемирный день борьбы со СПИДом — что известно о вирусе

07:05 Коснется всех — что нужно знать о главном нововведении декабря

08:02 Мужчина не взял повестку и не пришел в ТЦК — какой приговор суда

07:49 Трамп совещался с Орбаном относительно Украины — о чем шла речь

07:38 В Украине реформируют систему ВВК — что изменится

07:38 В Киеве снова раздаются взрывы

07:30 Проверка штрафов онлайн от ТЦК — что нужно знать

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

07:21 Секретарша СБУ из Купянска стала коллаборанткой — решение суда

07:20 Штраф за потерю бумажного ВОД – юрист объяснил нюанс

07:17 Россия атаковала Киев дронами — сколько целей сбила ПВО

07:15 Всемирный день борьбы со СПИДом — что известно о вирусе

07:05 Коснется всех — что нужно знать о главном нововведении декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК