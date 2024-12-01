Чтобы проверить штраф от ТЦК, можно воспользоваться онлайн-сервисом Опендатабот

Молодой человек за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

В Украине заработала система проверки штрафов от ТЦК онлайн. Это можно сделать с помощью портала Опендатабот.

Как им пользоваться и о нюансах оплаты штрафов рассказывают Новини.LIVE.

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Как проверить штраф от ТЦК

Для этого необходимо зайти на сайт портала. Проверить исполнительное производство по штрафу ТЦК можно с помощью сервиса Опендатабот, там нужно ввести свои ФИО и дату рождения. По результату проверки вы получите справку об отсутствии или наличии открытых исполнительных производств.

Кто штрафует и на какую сумму

Штрафы за невыполнение требований законодательства по военному учету составляются уполномоченными лицами ТЦК, отмечает администрация портала. Там напоминают, что мужчинам от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн, а для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 грн.

Не уплата штрафа приведет к его передаче в исполнительную службу для принудительного исполнения. В рамках таких исполнительных производств может быть наложен арест на средства и имущество лица, которые в дальнейшем могут быть использованы для погашения долга.

Если вы увидели штраф, который не должны получать, то чтобы выяснить обстоятельства исполнительного производства необходимо обратиться к соответствующему государственному исполнителю, сопровождающему это дело.

Напомним, ТЦК и СП имеют право рассматривать лишь некоторые административные правонарушения. Также определены частные случаи, когда нарушителям мобилизационного учета могут заблокировать банковские счета.