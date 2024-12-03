Штраф за несвоевременное сообщение изменений личных данных в ТЦК – совет адвоката

Работник ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК и СП

При мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны сообщать территориальным центрам комплектования (ТЦК) об изменениях в своих персональных данных. Речь идет и о тех случаях, когда военнообязанный гражданин меняет контактный номер телефона, место работы, должность или адрес проживания.

Могут ли оштрафовать за невозобновление таких данных в ТЦК объяснили юристы для РБК-Украина.

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Какие данные нужно обновлять для ТЦК в случае их изменений

Согласно части 11 статьи 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", это включает в себя изменения семейного положения, адреса проживания, контактных номеров телефона, электронной почты (при ее наличии), места работы или должности, а также получения образования. Все эти сведения должны быть предоставлены ТЦК не позднее чем через семь дней после изменений.

Как можно известить ТЦК об изменении данных

Сообщения можно осуществить лично или через современные альтернативные каналы, такие как Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или информационно телекоммуникационные системы.

В каких случаях ТЦК не может штрафовать за несвоевременное уведомление

Нарушение правил военного учета, в частности, несвоевременное обновление данных, может привести к наложению штрафа в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако здесь имеется важное примечание: штрафы не применяются, если государственный реестр военнообязанных автоматически получает необходимую информацию через электронный обмен с другими базами данных, которые ведут государственные органы.

Это означает, что ответственность может наступить только при отсутствии информации в государственных реестрах. Например, если работодатель сообщил налоговым органам о принятии на работу, эти данные могут быть доступны соответствующим органам через электронный обмен, и штраф за несвоевременное обновление места работы вряд ли будет наложен.

В то же время, когда информация об изменениях отсутствует в открытых реестрах, ответственность может стать реальностью.

Особенности учета других изменений

В определенных случаях, например, при временном ухудшении состояния здоровья, обязанность сообщения может вызвать трудности из-за отсутствия единой базы данных о состоянии здоровья граждан.

Если проблемы со здоровьем, такие как перелом ноги, временно ограничивают пригодность к военной службе, но не фиксируются в официальных реестрах, это может считаться нарушением обязанности уведомления.

Похожая ситуация касается изменений номеров телефона или электронной почты. У нас нет единого реестра таких данных, поэтому их обновление в ТЦК зависит от инициативы гражданина. При выявлении различий между ранее указанными контактными данными и актуальными могут возникнуть юридические споры.

Чтобы избежать штрафов или других недоразумений, важно сообщать ТЦК о любых изменениях вовремя. Даже если часть информации доступна в других реестрах, самостоятельное сообщение обеспечивает соблюдение законодательства и исключает возможные претензии со стороны государственных органов.

Напомним, проверить наличие штрафа от ТЦК можно и в онлайн-режиме. Также в Минобороны прокомментировали, будет ли в Резерв+ добавлена функция уплаты штрафа.