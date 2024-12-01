Чи можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні за порушення процесу мобілізації для військовозобов'язаних передбачені штрафи. Розмір грошового стягнення становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Чи можна сплатити штраф у застосунку "Резерв+", відповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю 24 каналу.

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За словами представниці Міноборони, наразі такий штраф неможливо сплатити в електронному форматі. Але планується додавання цієї можливості у функціонал застосунку.

"Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у "Резерв+", навіть є законопроєкт, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил дорожнього руху", — розповіла Черногоренко.

Вона додала, що якщо депутати приймуть законопроєкт до кінця цього року, то на початку 2025 року в "Резерв+" з'явиться ця функція.

Нагадаємо, у разі несплати штрафу військовозобов'язаний ризикує потрапити під примусову процедуру виконавчої служби — конфіскацію майна.

Також в Україні запрацювала система перевірки штрафів від ТЦК онлайн.