Конфіскація майна за несплату штрафу від ТЦК — як дізнатися

Працівники ТЦК. Фото: скриншот

Громадяни України, які порушують правила військового обліку, можуть бути оштрафовані від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У разі несплати штрафу військовозобов'язаний ризикує потрапити під примусову процедуру виконавчої служби.

Які наслідки можливі для порушників від виконавчої служби та як їз уникнути — читайте далі на Новини.LIVE.

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Як дізнатися про наявність штрафі від ТЦК

Дізнатися про наявність штрафів, зокрема тих, що накладаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), можна кількома способами.

Особистий візит до ТЦК за місцем реєстрації. Ви можете звернутися до ТЦК, в якому перебуваєте на обліку, щоб уточнити інформацію про нараховані штрафи.

Через мобільний додаток "Дія". Цей зручний спосіб дозволяє перевірити наявність штрафів онлайн без потреби відвідувати установи.

Через поштове відділення. Інформація про штрафи може бути надіслана у вигляді офіційного листа на вашу адресу реєстрації.

Що таке виконавче провадження і які його наслідки

Якщо особа ухиляється від виконання рішень суду чи інших уповноважених органів, запускається механізм виконавчого провадження. Це примусова процедура, що здійснюється державними виконавцями або приватними спеціалістами.

Наслідки відкриття виконавчого провадження

Блокування банківських рахунків.

Усі рахунки боржника можуть бути заморожені. Подальше списання коштів спрямовується на погашення заборгованості.

Конфіскація майна.

Виконавча служба має право провести опис, арешт і продаж майна боржника для покриття боргу.

Як перевірити, чи відкрито виконавче провадження

За даними Міністерства юстиції України, існує два способи перевірки виконавчого провадження.

Це особистий візит до органу державної виконавчої служби. Є можливість звернутися до державного виконавця за місцем реєстрації або відкриття провадження, щоб отримати інформацію.

А також через автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП). Сервіс дозволяє перевірити інформацію про виконавчі провадження онлайн, якщо громадянин введе свої дані. Це зручний спосіб для тих, хто не хоче особисто відвідувати установи.

Нагадаємо, юристи пояснили чи зможуть забронювати від мобілізації громадянина, який перебуває в розшуку ТЦК та СП.

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