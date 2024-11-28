Юристи пояснили, як підприємству підтвердити статус критичного важливого та кому з працівників можуть відмовити у бронюванні

Залізничне підприємство. Ілюстративне фото: УНІАН

Внаслідок прийняття постанови №1332 Кабінетом Міністрів України внесено зміни до порядку визначення підприємств, установ та організацій як критично важливих, а також до процедури бронювання їхніх працівників. Тут важливо врахувати деякі нюанси.

Про них інформує юридична компанія EVERLEGAL.

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Юристи акцентують, що як і раніше, для отримання статусу "критично важливого" підприємства, установи чи організації треба відповідати не менше трьом критеріям. Але основних і найважливіших з них два:

відсутність заборгованості з податків (підтверджується довідкою з інформаційної системи Державної податкової служби України);

середня заробітна плата працівників підприємства за останній квартал не може бути нижчою за 20 000 гривень (2,5 розміру мінімальної заробітної плати), що підтверджується відповідною довідкою підприємства.

Для того, щоб працівник критично важливої установи міг скористатися бронюванням і відстрочкою від призову на військову службу, він має відповідати наступним умовам:

перебування на військовому обліку;

перебування у трудових відносинах з критично важливою установою;

отримання заробітної плати не нижче 20 000 гривень (важливо підтримувати цей рівень оплати праці, оскільки зниження його може призвести до анулювання відстрочки);

уточнення персональних даних (адреса проживання, номери телефонів та електронної пошти (за наявності);

відсутність у розшуку в ТЦК.

Нагадаємо, ми пояснювали, чому навіть виплата заробітних плат від 20 тисяч не завжди гарантуватиме бронювання від мобілізації.

Також дізнайтеся чим саме відрізняється бронювання від відстрочки від мобілізації та хто на це має право з громадян.