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Зарплата 20 тисяч не завжди гарантує бронь — які є нюанси

27 листопада 2024 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації в Україні — яка має бути зарплата
Працівники виготовляють автомобільні ресори. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бронювання військовозобов’язаних працівників на критично важливих підприємствах залишається одним із найактуальніших питань під час мобілізації. Процедура бронювання суворо регулюється законом та має чіткі критерії, проте, будуть серйозні корективи вже з 1 грудня 2024 року, де основним фактором стане прив'язка до заробітної плати

Нюанси щодо заробітних плат та бронювання читайте далі на Новини.LIVE.

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Хто має право на бронювання військовозобов'язаних

Перелік підприємств, які можуть бронювати військовозобов’язаних, формується Міністерством економіки. До нього входять:

  • державні органи;
  • суди та установи системи правосуддя;
  • органи досудового розслідування;
  • правоохоронні органи.

Підприємства, які визнані критично важливими для економіки чи територіальної громади, до переліку вносять органи, що ухвалили відповідне рішення.

Що треба зробити, щоб підприємство потрапило до переліку критичного

Перш за все необхідно мати офіційне рішення про статус критично важливого та подати список військовозобов’язаних із зазначенням коду ЄДРПОУ. Також треба забезпечити технічну можливість подання списку через портал "Дія".

Якщо підприємство не має технічної можливості або коду ЄДРПОУ, списки подаються через орган, що надав статус критично важливого.

Які вимоги є щодо зарплати для бронювання працівників

Одним із ключових критеріїв для бронювання є розмір зарплати працівника.

Мінімальна зарплата працівника, якого планують бронювати, повинна становити 20 000 грн за кожен місяць останнього звітного кварталу.

Якщо в будь-якому місяці зарплата була нижчою за 20 000 грн (навіть при середньому розмірі понад цю суму), бронювання неможливе. Наприклад, якщо у липні зарплата становила 18 000 грн, у серпні 20 000 грн, а у вересні 22 000 грн, працівник не відповідає критеріям для бронювання.

Актуальні періоди для звітності у 2024 році на бронювання

У грудні 2024 року списки бронювання подаватимуться на основі даних за третій квартал 2024 року (липень-вересень).

З 28 лютого 2025 року, коли втратять чинність поточні відстрочки, орієнтуватимуться на дані за четвертий квартал 2024 року (жовтень-грудень), із крайнім терміном звітності 10 лютого 2025 року.

Новий працівник і бронювання

Працівник, який не працював на підприємстві у попередньому звітному кварталі, не може бути заброньований одразу, навіть якщо його зарплата перевищує 20 000 грн. Для цього необхідно, щоб він отримував відповідну зарплату за весь попередній звітний період.

Нагадаємо, якщо працівника мобілізували, то він може бути увільненим з роботи — що це означає та які зобов'язання є у роботодавця перед найманим робітником.

Також ми пояснювали, який закон гарантує безкоштовне житло для військовослужбовців.

закон мобілізація бронювання зарплатня військовозобов'язані

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