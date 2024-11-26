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Чи можна бронювати працівника, в якого оклад менше 20 000 грн

26 листопада 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Чи може отримати бронювання від мобілізації працівник, який отримує щомісячну зарплату менше 20 тисяч гривень
Військовослужбовець із військово-обліковими документами. Фото ілюстративне: varta1.com.ua
Артем Кругленко - Редактор

Працівників, в яких щомісячна зарплата становить менше 2,5 мінімальних зарплат, тобто не сягає 20 тисяч гривень, забронювати не можуть. Йдеться навіть про людей, які працюють на критично важливих об'єктах.

Це в матеріалі "Економічної правди" зазначив партнер Syrota Dzis Melnyk & Partners Сергій Дзіс.

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Для того, щоб забронювати своїх працівників, компаніям доведеться забезпечувати прозорість зарплат і коригувати їх рівень. На такі зміни наважилися, враховуючи попередні проєкти економічного бронювання, яке кілька разів планували запустити ще з 2022 року.

"Це вдалий для бюджету хід. Економічне бронювання не знайшло підтримки у населення, але ідея наповнення бюджету таким чином була приваблива і її "запакували" у зміни для звичайного бронювання", — підсумував експерт.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України спростували інформацію щодо бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що працівники, які влаштували на підприємство після 18 травня поточного року, не матимуть право на бронювання, однак у Мінекономіки наголосили, що бронювання не залежить від дати працевлаштування.

Також ми повідомляли, що з 1 грудня в Україні можуть запрацювати нові правила бронювання. У такому разі військовозобов'язаних бронюватимуть лише через "Дію".

військовий призов економіка мобілізація бронювання зарплатня

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