Мінекономіки спростувало фейк про бронювання працівників критичних підприємств

Міністр економіки України Юлія Свириденко. Фото: Мінекономіки

У Міністерстві економіки України спростували інформацію про бронювання від мобілізації для працівників критичних підприємств. Низка ЗМІ писали про постанову Кабміну.

Про це в Мінекономіки розповіли для "РБК-Україна" у понеділок, 25 листопада.

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Бронювання для працівних критичних підприємств

"У ЗМІ з'явилася інформація, що нібито згідно з постановою Кабміну працівники критично важливих підприємств, які влаштувалися після 18 травня 2024 року, не зможуть отримати бронювання від мобілізації", — йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки наголосили, що нові вимоги до бронювання працівників не містять умов щодо дати їхнього працевлаштування.

Допис "РБК-України". Фото: скриншот

Нагадаємо, у Мінекономіки повідомляли, що процедура бронювання військовозобов'язаних стала більш прозорою завдяки змінам, внесеним Кабміном до відповідної постанови.

Також народна депутатка Ірина Констанкевич пояснила причини перегляду умов бронювання від мобілізації.