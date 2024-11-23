Бронювання військовозобов'язаних — що зміниться у процедурі

Працівники ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Процедура бронювання військовозобов'язаних стала чіткішою. Кабмін вніс зміни до відповідної постанови. Усі критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України у суботу, 23 листопада.

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Скільки критично важливих підприємств пройшли аудит

Як зазначили в Мінекономіки, з 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал "Дія". Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року. Це будуть робити вже відповідно до нових критеріїв.

"Нові параметри бронювання та критичності підприємств є чіткішими та забезпечують баланс між обороноздатністю держави та економікою", — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Уряд завершив аудит підприємств, які були визначені критично важливими. Зазначається, що 95% з них зберегли цей статус.

"За результатами аудиту підприємства, на яких виявлені зловживання, втратили статус критично важливих, а працівники цих підприємств розброньовані", — додав Кіндратів.

Що зміниться в процедурі бронювання військовозобов'язаних

На підставі даних аудиту Уряд вирішив оновити критерії бронювання, щоб механізм працював на користь обороноздатності та економіки. Алгоритм визнання підприємств критично важливими не зміниться.

"Як і раніше підприємство звертається до відповідного Міністерства або ОВА для отримання такого статусу. Уряд зберіг вісім чинних критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності віднині погоджуються Міністерством оборони та Міністерством економіки", — йдеться у повідомленні.

Для приватних підприємств тепер встановлений обов’язковий критерій — нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати. Станом на 15 листопада 2024 року це 20 тис. грн.

"У працівника, якого хочуть забронювати, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тис. гривень. Крім того, обов’язковий критерій для підприємств — відсутність заборгованості по сплаті усіх податків", — зазначають у Мінекономіки.

Підприємства, які захочуть забронювати працівників, мають підтвердити відповідність новим критеріям. Зробити це потрібно до кінця лютого 2025 року.

"Після підтвердження критичності підприємства повинні через "Дію" подати знову списки працівників для бронювання. До подання оновлених списків усі надані бронювання залишаються чинними", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, забронювати не можна буде працівників, які не перебувають на військовому обліку. Це ж стосується й тих, хто не має військово-облікових документів.

Посилять систему контролю за бронюванням

Рішення щодо визначення підприємств критичними будуть обов’язково моніторити. Крім того, буде можливість анулювати бронювання у "Дії".

"Щомісяця відбуватиметься моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам щодо середньої зарплати на підприємстві, рівня сплати податків та кількості військовозобов’язаних", — додають у Мінекономіки.

Якщо під час моніторингу встановлять, що підприємство не відповідає вимогам, на нього буде сформовано запит для надання пояснень. У разі негативного результату моніторингу підприємство позбавлять статусу критичного.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіків, які підлягають військовій службі, можуть призвати до війська, однак дехто має право на відстрочку.

Інколи у роботодавців критичного підприємства, які оформили бронювання своїх працівників, можуть не підтягуватися в "Дії" дані про рішення від ТЦК. Таке може статися, якщо бронювання відбулося у паперовій формі.