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Новые правила бронирования — в Минэкономики объяснили изменения

23 ноября 2024 21:46
Ольга Антоновская - редактор
Бронирование военнообязанных — что изменится в процедуре
Сотрудники ТЦК и СП. Фото: УНИАН
Ольга Антоновская - редактор

Процедура бронирования военнообязанных стала более четкой. Кабмин внес изменения в соответствующее постановление. Все важные предприятия должны повторно подтвердить свой статус.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины в субботу, 23 ноября.

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Как отметили в Минэкономики, с 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через портал Дия. Все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года. Это будут делать уже согласно новым критериям.

"Новые параметры бронирования и критичности предприятий более четкие и обеспечивают баланс между обороноспособностью государства и экономикой", — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

Кабмин завершил аудит предприятий, определенных критически важными. Отмечается, что 95% из них сохранили этот статус.

"По результатам аудита предприятия, на которых обнаружены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы", — добавил Киндратив.

Что изменится в процедуре бронирования военнообязанных

На основании данных аудита правительство решило обновить критерии бронирования, чтобы механизм работал в пользу обороноспособности и экономики. Алгоритм признания предприятий критически важными не изменится.

"По-прежнему предприятие обращается в соответствующее Министерство или ОВА для получения такого статуса. Правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности отныне согласны с Министерством обороны и Министерством экономики", — говорится в сообщении.

Для частных предприятий теперь установлен обязательный критерий — начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты. По состоянию на 15 ноября 2024 года — это 20 тыс. грн.

"У работника, которого хотят забронировать, начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. гривен. Кроме того, обязательный критерий для предприятий — отсутствие задолженности по уплате всех налогов", — отмечают в Минэкономики.

Предприятия, которые захотят забронировать работников, должны подтвердить соответствие новым критериям. Сделать это следует до конца февраля 2025 года.

"По подтверждению критичности предприятия должны через Дию подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков, все предоставленные бронирования остаются в силе", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, забронировать нельзя будет работников, не состоящих на военном учете. Это же касается и тех, кто не имеет военно-учетных документов.

Усилят систему контроля за бронированием

Решения по определению предприятий критическими будут обязательно мониторить. Кроме того, будет возможность аннулировать бронирование у Дии.

"Ежемесячно будет проходить мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по средней зарплате на предприятии, уровню уплаты налогов и количеству военнообязанных", — добавляют в Минэкономики.

Если во время мониторинга установят, что предприятие не отвечает требованиям, на него будет сформирован запрос для предоставления объяснений. В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчин, подлежащих военной службе, могут призвать в армию, однако некоторые имеют право отсрочку.

Иногда у работодателей критического предприятия, оформивших бронирование своих работников, могут не подтягиваться в "Дии" данные о решениях от ТЦК. Это может произойти, если бронирование произошло в бумажной форме.

Минэкономики Дия мобилизация бронирование отсрочка Бронь от мобилизации

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