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Правила бронювання стали жорсткішими — що зміниться 1 грудня

24 листопада 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
З 1 грудня правила бронювання та визначення критичної важливості підприємства будуть змінені
Працівники ВПК. Ілюстративне фото: Reuters
Артем Кругленко - Редактор

Кабінет Міністрів України здійснив уточнення процедури бронювання військовозобов'язаних на період дії воєнного стану. З 1 грудня поточного року бронювання військовозобов'язаних знову буде здійснюватися через електронний портал "Дія". 

Про це повідомило Міністерство економіки України.

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Кабмін нагадує, що всі підприємства, які вважають себе критично важливими, зобов'язані підтвердити цей статус до 28 лютого 2025 року відповідно до оновлених критеріїв.

Алгоритм визнання підприємств критично важливими залишається без змін: підприємства звертаються до відповідного міністерства або обласної військової адміністрації для отримання такого статусу.

Уряд зберіг вісім існуючих критеріїв для визначення підприємства критично важливим, однак галузеві та регіональні критерії критичності тепер будуть погоджуватися Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Додаткові критерії критичної важливості

Для приватних підприємств запроваджено обов'язковий критерій: середня нарахована заробітна плата працівників підприємства за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної заробітної плати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року).  Заробітна плата працівника, якого бронюють, також має бути не менше 20 тис. гривень.

Також встановлено обов'язковий критерій для підприємств: відсутність заборгованості по сплаті всіх податків.

Кого заборонено бронювати

Підприємствам заборонено бронювати працівників, які не перебувають на військовому обліку або не мають військово-облікових документів.

Всі рішення щодо визначення підприємств критичними обов'язково моніторитимуться з можливістю анулювання бронювання. Така опція буде передбачена в "Дії".

У разі виявлення порушень підприємство буде зобов'язане надати пояснення. Негативний результат моніторингу призведе до позбавлення підприємства статусу критичного.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіків, які підлягають військовій службі, можуть призвати до війська, однак дехто має право на відстрочку.

Інколи у роботодавців критичного підприємства, які оформили бронювання своїх працівників, можуть не підтягуватися в "Дії" дані про рішення від ТЦК. Таке може статися, якщо бронювання відбулося у паперовій формі.

критична інфраструктура мобілізація бронювання військовозобов'язані Бронь від мобілізації

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