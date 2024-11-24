Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Правила бронирования ужесточились — что изменится 1 декабря arrow

Правила бронирования ужесточились — что изменится 1 декабря

24 ноября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
С 1 декабря правила бронирования и определение критической важности предприятия будут изменены
Сотрудники ВПК. Иллюстративное фото: Reuters
Артем Кругленко - Редактор

Кабинет Министров Украины уточнил процедуру бронирования военнообязанных на период действия военного положения. С 1 декабря текущего года бронирование военнообязанных снова будет производиться через электронный портал "Дія".

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Читайте также:

Что изменится 1 декабря в системе бронирования

Кабмин напоминает, что все предприятия, считающие себя критически важными, обязаны подтвердить этот статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с обновленными критериями.

Алгоритм признания предприятий критически важным остается без изменений: предприятия обращаются в соответствующее министерство или областную военную администрацию для получения такого статуса.

Правительство сохранило восемь существующих критериев для определения предприятия критически важным, однако отраслевые и региональные критерии критичности теперь будут согласовываться Министерством обороны и Министерством экономики.

Дополнительные критерии критической важности

Для частных предприятий введен обязательный критерий: средняя начисленная заработная плата работников предприятия за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной заработной платы (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года). Заработная плата бронируемого работника также должна быть не менее 20 тыс. гривен.

Также установлен обязательный критерий для предприятий: отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Кого запрещено бронировать

Предприятиям запрещено бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.

Все решения по определению предприятий критически обязательно будут мониториться с возможностью аннулирования бронирования. Такая опция будет предусмотрена в "Дії".

В случае выявления нарушений предприятие будет обязано предоставить пояснения. Отрицательный результат мониторинга приведет к лишению предприятия критического статуса.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчин, подлежащих военной службе, могут призвать в армию, однако некоторые имеют право на отсрочку.

Иногда у работодателей критического предприятия, оформивших бронирование своих работников, могут не подтягиваться в "Дії" данные о решениях от ТЦК. Это может произойти, если бронирование произошло в бумажной форме.

критическая инфраструктура мобилизация бронирование военнообязанные Бронь от мобилизации

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:45 Право на перерасчет — кто может не платить за коммунальные услуги

08:44 Пережили оккупацию — как дикие животные живут в Чернобыле (фото)

08:42 Решения Байдена по Украине могут сыграть на руку Трампу, — СМИ

08:30 Как забрать тело погибшего военного и организовать погребение

08:02 Мужчина называл работников ТЦК "людоловами" — что решил суд

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

07:37 Ночью Киев атаковали БпЛА — в КГГА рассказали о последствиях

07:30 Правила бронирования ужесточились — что изменится 1 декабря

07:21 Мужчина решил уклониться из-за сколиоза — какое решение суда

07:19 Очереди на границе Украины — на каких пунктах затруднено движение

07:13 Военные ВСУ имеют право на льготы для оплаты ЖКХ — как оформить

08:45 Право на перерасчет — кто может не платить за коммунальные услуги

08:44 Пережили оккупацию — как дикие животные живут в Чернобыле (фото)

08:42 Решения Байдена по Украине могут сыграть на руку Трампу, — СМИ

08:30 Как забрать тело погибшего военного и организовать погребение

08:02 Мужчина называл работников ТЦК "людоловами" — что решил суд

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

07:37 Ночью Киев атаковали БпЛА — в КГГА рассказали о последствиях

07:30 Правила бронирования ужесточились — что изменится 1 декабря

07:21 Мужчина решил уклониться из-за сколиоза — какое решение суда

07:19 Очереди на границе Украины — на каких пунктах затруднено движение

07:13 Военные ВСУ имеют право на льготы для оплаты ЖКХ — как оформить

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК