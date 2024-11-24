С 1 декабря правила бронирования и определение критической важности предприятия будут изменены

Сотрудники ВПК. Иллюстративное фото: Reuters

Кабинет Министров Украины уточнил процедуру бронирования военнообязанных на период действия военного положения. С 1 декабря текущего года бронирование военнообязанных снова будет производиться через электронный портал "Дія".

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

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Кабмин напоминает, что все предприятия, считающие себя критически важными, обязаны подтвердить этот статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с обновленными критериями.

Алгоритм признания предприятий критически важным остается без изменений: предприятия обращаются в соответствующее министерство или областную военную администрацию для получения такого статуса.

Правительство сохранило восемь существующих критериев для определения предприятия критически важным, однако отраслевые и региональные критерии критичности теперь будут согласовываться Министерством обороны и Министерством экономики.

Дополнительные критерии критической важности

Для частных предприятий введен обязательный критерий: средняя начисленная заработная плата работников предприятия за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной заработной платы (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года). Заработная плата бронируемого работника также должна быть не менее 20 тыс. гривен.

Также установлен обязательный критерий для предприятий: отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Кого запрещено бронировать

Предприятиям запрещено бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.

Все решения по определению предприятий критически обязательно будут мониториться с возможностью аннулирования бронирования. Такая опция будет предусмотрена в "Дії".

В случае выявления нарушений предприятие будет обязано предоставить пояснения. Отрицательный результат мониторинга приведет к лишению предприятия критического статуса.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчин, подлежащих военной службе, могут призвать в армию, однако некоторые имеют право на отсрочку.

Иногда у работодателей критического предприятия, оформивших бронирование своих работников, могут не подтягиваться в "Дії" данные о решениях от ТЦК. Это может произойти, если бронирование произошло в бумажной форме.