Минэкономики опровергло фейк о бронировании работников критических предприятий

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: Минэкономики

В Министерстве экономики Украины опровергли информацию о бронировании от мобилизации для работников критических предприятий. Ряд СМИ писали о постановлении Кабмина.

Об этом в Минэкономики рассказали для "РБК-Украина" в понедельник, 25 ноября.

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Бронирование для рабочих критических предприятий

"В СМИ появилась информация, что якобы согласно постановлению Кабмина работники критически важных предприятий, которые устроились после 18 мая 2024 года, не смогут получить бронирование от мобилизации", — говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что новые требования к бронированию работников не содержат условий относительно даты их трудоустройства.

Пост "РБК-Украины". Фото: скриншот

Напомним, в Минэкономики сообщали, что процедура бронирования военнообязанных стала более прозрачной благодаря изменениям, внесенным Кабмином в соответствующее постановление.

Также народный депутат Ирина Констанкевич объяснила причины пересмотра условий бронирования от мобилизации.