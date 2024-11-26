Может ли получить бронирование от мобилизации работник, получающий ежемесячную зарплату менее 20 тысяч гривен

Военнослужащий с военно-учетными документами. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

Работников, у которых ежемесячная зарплата составляет менее 2,5 минимальных зарплат, то есть не достигает 20 тысяч гривен, забронировать не могут. Речь идет даже о людях, работающих на критически важных объектах.

Это в материале "Экономической правды" отметил партнер Syrota Dzis Melnyk&Partners Сергей Дзис.

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Как зарплатный критерий влияет на бронирование

Для того, чтобы забронировать своих работников, компаниям придется обеспечивать прозрачность зарплат и корректировать их уровень. На такие изменения решились, учитывая предыдущие проекты экономического бронирования, которое несколько раз планировали запустить еще с 2022 года.

"Это удачный для бюджета ход. Экономическое бронирование не нашло поддержки у населения, но идея наполнения бюджета таким образом была привлекательна и ее "упаковали" в изменения для обычного бронирования", — подытожил эксперт.

Напомним, в Министерстве экономики Украины опровергли информацию о бронировании от мобилизации работников критически важных предприятий. В СМИ появилась информация о том, что работники, устроившиеся на предприятия после 18 мая текущего года, не будут иметь право на бронирование, однако в Минэкономики отметили, что бронирование не зависит от даты трудоустройства.

Также мы сообщали, что с 1 декабря в Украине могут заработать новые правила бронирования. В таком случае военнообязанных будут бронировать только через "Дію".